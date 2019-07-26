反修例政治風暴持續發酵，對經濟民生的影響陸續浮現，旅遊及零售業首當其衝，多國相繼發出旅遊警示，業界無不叫苦連天。其實這只是冰山一角，相對於法治崩潰和社會撕裂，經濟民生的影響還在其次。經濟民生可以逐漸恢復，但要重建法治和彌補社會裂痕，又談何容易。



法治是香港最珍貴的核心價值，和諧更是獅子山精神的基本要義，一旦失去這兩樣東西，香港還是香港嗎？有些年輕人也喜歡談獅子山精神，可惜鸚鵡學舌，不知所云。獅子山精神除了逆境自強，刻苦耐勞，更有和衷共濟，風雨同路，而時下年輕人最缺乏的恰恰就是這種精神。他們以自我為中心，既容不下別人意見，更不理會別人感受，一味胡作非為，胡攪蠻纏。有人發起所謂不合作運動，以癱瘓港鐵為目的，以干擾乘客為樂，簡直無聊透頂。



最令人莫名其妙的是，反對派在全港各區遍設「連儂牆」，說是為了表達言論自由，但一旦有人發表不同意見，他們便氣急敗壞，群起而攻，「連儂牆」成為激化矛盾、撕裂社會甚至引發暴力的禍源。但奇怪的是，港府竟袖手旁觀，坐視群眾鬥群眾而無動於衷。



眾所周知，在公眾地方貼紙已有違法之嫌，將警員個人私隱公開更是雙重違法，港府放任自流，有法不依，到底是畏懼反對派？還是刻意製造混亂？有律師甚至危言聳聽，指有人撕毀貼紙可能構成法律責任，連在網上發布支持撕紙行為也可能構成刑事罪行云云。這年頭禮崩樂壞，法治蕩然，連吃法律飯的人也邏輯混亂，顛三倒四。



事實證明，這場政治風暴造成的最大破壞不是經濟和民生受損，而是對法治的衝擊、對社會的撕裂。台灣藍綠陣營對立，家庭內訌、父子反目、兄弟鬩牆、姊妹失和的例子比比皆是，香港人對此曾很不理解。沒想到風水輪流轉，香港竟也走上這條歪路，甚至比台灣猶有過之。