「七二一」元朗「白衫軍」無差別恐怖襲擊事件令人髮指，有市民計劃周六發起「光復元朗，反對黑勢力」遊行，並於日前向警方申請「不反對通知書」，但警方昨已向「光復元朗」遊行發出「反對通知書」。較早前元朗十八鄉鄉事委員會向元朗警區發信，強烈反對發出「不反對通知書」予上述遊行，並且表示「一切嚴重後果將全部由警方負責」。



根據該「禁止公眾集會及反對公眾遊行通知」，警方指根據《公安條例》，警務處處長「禁止及反對」周六的元朗遊行及集會，指出申請人是次申請遊行的目的，是針對發生在周日的元朗站暴力事件，遊行終點是元朗站公共運輸交匯處，鄰近有數條圍村，包括南邊圍、西邊圍及英龍圍等，警方根據「近日發生的事情」，包括議員的辦事處及其先人墓碑遭破壞，及圍村居民反應、網上發放涉及暴力的激烈言論，「有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突，對遊行人士、村民及其他公眾人士均構成危險」。申請遊行的鍾健平透露，遊行上訴委員會將進行聆訊，但他對上訴結果不抱信心，他會在周六繼續沿路線遊行，但暫時不呼籲其他人參與。



先不說警方這種「防患於未然」做法，以及「有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突」的說法會引起爭議，但是發了「反對通知書」就可以阻止上述遊行的繼續進行嗎？抑或發了「反對通知書」，遊行便屬非法，到時不管有沒有暴力，警方都會強力驅離？如果遊行人數不是小貓兩三隻，而是數以萬計的人參加「非法」集會和遊行，「法不責眾」，警方又將如何？



不幸的是，在這場不以人們主觀意志為轉移的政治風暴，負責維持社會秩序的警察，已因各種主客觀因素，不能再取信於市民，「七二一」西鐵元朗站恐襲事件，令到人心惶惶，絕大多數香港人對特區政府的態度更由不滿上升到憤怒。也許很多人都會問：為甚麼香港會變成這樣？但是更多人會認同，以林鄭月娥為首的特區政府已經喪失管治的能力，可說是全然報廢。



六、七月的「己亥事變」持續發展，由反修例引發的反政府運動不止，按照已知的進程，相關遊行已跨越到八月中。如果以林鄭為首的特區政府仍然「以靜制動」，等待北京主子發落，恐怕反政府示威會不斷出現，甚至有可能會延續到十月。特區繼續不回應民眾的訴求，更沒有任何使香港恢復正常的作為，到了十月一日「中華人民共和國七十年大慶」，如果有反政府示威者「助慶」，恐怕就是林鄭的特首日子開始倒數！