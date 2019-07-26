香港情勢告急，循當前的路子走下去，只會愈陷愈深。



但窮則變，變則通，辦法總比困難多，筆者權衡各方利弊，嘗試提出幾個方案去解決當前問題，最終選用哪一種，大可破天荒以全港公投的方式決定。非常時期用非常手段，此時若非拋出具爆炸性的新意念，根本不足以解決危機。



昨日本欄提供的第一個方案，是讓時光倒流兩年，回到特首林鄭月娥上任初的蜜月期，讓一切重新開始。今年因修訂《逃犯條例》惹起的矛盾，使不少人失卻了理性，追究起來各方都有犯錯，甚至有犯罪。到了今天，政府和警方已未必能承受得起獨立調查委員會的研訊，有些事揭出來可能臭不可聞。而反對派的手法亦不見得「馨香」，全面調查後，恐怕大家都討不了好去，仍會是兩敗俱傷。所以，如採用上述方案，則須由特首頒下特赦令，一切過犯不再追究，讓香港重新開始。



第二個方案更大膽，是讓香港特區正式推行全面直選。反對派終日吵鬧，最終就是為爭取普選，那就不妨滿足他們。這個方案今天推出，說不定明天香港就可以回復平靜。但在大亂後才推行普選，北京的面子會否很不好過呢？會的，故為平衡各方利益，方案二可以規定，普選實施後兩年內，特區必須通過《基本法》第二十三條的立法議案，必須推行國民教育，也必須修訂《逃犯條例》。建制派取回三樣回報，勉強算是挽回了一點顏面，以此來換取開放選舉。



第三個方案就是讓時光加速二十多年，如今就在香港實施一國一制。你別以為這個方案沒有人會喜歡，我接觸過不少反政府態度強烈的人，他們卻說與其接受特區的「廢柴」管治班子，倒不如由京人治港，可能會更英明，更有效率。以上三個方案都付諸公投，由全民決定香港出路。