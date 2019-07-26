特區政府管治無能，民怨沸騰，示威頻仍，亂局升溫。好好的一個香港，搞成今日如亂石崩雲嘅局面，令到多國對香港發出旅遊警示，其中愛爾蘭甚至把本港的旅遊安全級別提升至「高度警戒」，香港儼然就是「恐怖之城」，孰令致之？



一次修例引發的連串示威及流血衝突，激進分子衝擊中聯辦，塗污國徽，噴漆寫上侮辱字句，明顯挑戰中央政府權威，觸碰一國兩制底線，當真是可忍孰不可忍！國防部罕見發出警告，實則暗指港府與警隊無能，並稱駐軍法有明確規定，意味解放軍駐港部隊必要時可出動協助維持治安。



當然，如果真係要勞煩到解放軍出手，相信香港未來局勢，都真係大大鑊！家陣咁嘅環境，多國已視香港如戰火中的敍利亞、動亂中嘅阿富汗！你話仲有冇人夠膽來旅遊？外國資金可以走嘅仲唔走？香港呢個國際金融中心唔死都一身潺啦！



老朽早前無意翻到台灣政論家張作錦評台灣沒落的一篇文章，他說「吾人何其有幸生在台灣！報紙上、電視裏、廣播中，每天都有新鮮事，叫人目不暇給，精神亢奮，想打瞌睡都不忍闔眼。吾人又何其不幸生在台灣！廟堂上、議會裏、社群間，每天都為那些『新鮮事』爭論不休，議題雜，分貝高，叫人肝火上升，意煩氣躁，很難定下心來做事。」老朽看後不禁撫鬚大笑，這不也正是香港目前的寫照？只要把「台灣」換上「香港」，真是妙不可言！



回歸後香港之所以風雨不斷，社會動盪，中央終於看出端倪。官媒日前發表評論文章，點名批評香港《蘋果日報》是「毒蘋果」，多年來荼毒年輕人，更可怒的是，策劃煽動暴力，不搞死香港誓不罷休！明知毒果禍港，但多年來港府縱惡放任，種下今日一片亂象，港府庇淫護奸有勞，而中央後知後覺，今時今日豈能僅用口譴責？毒果不鋤，一如灰塵，不會自己消失！