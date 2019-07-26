元朗事件引起社會持續高度關注，又有搞事者發起本周六「光復元朗」遊行，目前警方已拒發「不反對通知書」，惟遊行申請人曾稱，無論結果如何，遊行都會繼續。



種種迹象表明，「光復元朗」絕非和平理性、表達訴求的遊行，而是一場有預謀、有策劃的報復挑釁，最後或釀成大規模流血事件，令本已嚴峻的局面一發不可收拾。基於公眾安全，警方拒發「不反對通知書」，倘若主辦人繼續堅決遊行，或觸犯非法集結、公眾妨擾等罪名，是置市民安危於險境。



立法會議員梁志祥質疑，本周六「光復元朗」遊行是為報復、具挑釁性，擔心會激起矛盾和衝擊。他指出早前不少和平遊行結束後，屢次出現混亂、衝擊行為，強調應「畀元朗停一停」，並呼籲主辦人「收手」，稱「元朗冧㗎喇」、「香港冧㗎喇」。



過去一個多月，接連不斷的遊行抗議活動遍地開花，擴展到各個社區，示威者遊行期間或遊行後故意阻塞道路及交通，有極端激進暴力人士發起將行動不斷升級，由初時使用雨傘、鐵枝、木板和磚塊，轉而使用腐蝕性液體、化學品等，破壞社會安寧。警方早前更在荃灣搜出懷疑爆炸品，情況令人擔心。



上次元朗的暴力事件怵目驚心，導致多名市民受傷，若大量市民在元朗聚集，極可能會挑起更多衝突和仇恨，報復性及以暴易暴的心態極為危險，更絕不能解決任何問題。要緩解香港困局，紓緩社會壓力，必須讓香港社會「停一停」休養療傷，讓時間平息風波。



警方拒發「不反對通知書」，期望能減低風險，卻並非完全杜絕暴力衝突發生的可能性。政府應制訂遏止嚴重暴力衝突的應對之策，重建與社會理性對話的平台，展現誠意加快與各界溝通，並委任以學者為主的專責小組，研究社會深層矛盾。