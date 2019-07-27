功夫茶：今天西九地陷　明日大嶼堪憂

有人話，唔怕二世祖使錢大手大腳，最怕二世祖做嘢落手落腳，事關人哋老竇剩落大把，揈極都係面嗰浸，冇咁大個頭係要戴咁大頂帽，學人走去「發揚祖業」，反而多災多難。正如特衰政府「袞袞豬公」，大花筒洗腳唔抹腳都算喇，偏偏宏圖多多，結果禍港殃民，問你點頂。



看官們且聽功夫茶娓娓道來。西九文化區日前被揭發地陷，地下水大量湧出導致貨櫃辦公室傾側，地面出現多條深坑裂縫，唔知嘅仲以為打完世界大戰。老規矩嘞，每逢搵人問責，西九文化區管理局又係顧左右而言他，至於幾時復工，局方就大派定心丸，強調漏水情況已經停止，目前正同屋宇署等政府部門商議，稍後會公布相關安排，工程進度唔會受影響云云。



喂，仲有冇再不負責任啲吖！正如立法會議員話齋，作為填海地嘅地庫工程出現問題，玩吓手牽一髮動全身，影響埋上蓋甚至周邊建築物嘅安全。未查明原因、堵塞漏洞之前就盲目追進度、趕死線，萬一第時樓塌人亡，呢隻鑊邊個孭得起？



最得人驚嘅係，今日西九地陷嘅驚慄一幕，分分鐘就係明日大嶼嘅災難「預告片」。西九文化區涉及四十公頃填海土地，已經搞到一鑊泡，明日大嶼填海規模達一千公頃，出起事上嚟仲得了嘅。再聽吓專業人士分析，包保閣下嚇到鼻哥窿冇肉。明日大嶼同西九文化區一樣，都係先興建地庫再起建築物，一般呢類項目填完海後都要過十幾廿年至起樓，弊在港府搞明日大嶼急於求成，呢頭填完嗰頭動土，出現問題在所難免。仲有樣嘢不可不知，相比西九文化區屬於近岸地區，明日大嶼係大海造島，一旦沉降引發災難，後果更加不堪設想。特衰政府咁搞法點止「明日大愚」咁簡單，直頭「明日大罪」啦！



諗諗吓，特衰政府其實同嗰啲黑心食品商人一擔擔，「謀財」唔夠仲要「害命」。大型基建工程問題多多，延誤超支當食生菜，特別係港鐵沙中線工程，短筋削牆漏水沉降瓣瓣齊，早就成為「豆腐渣」嘅代名詞。最慘係市民可以唔搭沙中線，但搬入明日大嶼就只能夠同人工島共存亡，避得過做「沙中人」都可能淪為「大嶼鬼」，都咪話唔悲哀。



有人就講得啱嘞，明日大嶼搞得嚟「五十年不變」幾乎到期，香港仲有冇咁大住屋需求？再講吖，今時今日香港七國咁亂，民怨載道，個個爭住用腳投票，冇條件移民，北上大灣區粗粗哋都殺住先，到時候明日大嶼真係搵鬼住咯。



滔滔民意不可欺，功夫茶喺度溫馨提示自稱「好打得」嗰位，從善如流回頭是岸，咪一陣又搞到全城喊打至嚟話「暫緩」、「壽終正寢」，盞自取其辱嘅咋！