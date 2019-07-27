世界視線：美國恢復死刑　牽動總統選情

美國司法部日前宣布，聯邦政府將恢復暫停了十六年的死刑政策，五名死囚將於今年十二月被處決，包括一名殺害一家三口的白人至上主義者。司法部長巴爾表示，國會參眾兩院已通過立法並提交總統特朗普簽署，明確授權執行死刑。



特朗普一直是恢復死刑的堅定支持者。上世紀八十年代，紐約市五名非裔和西班牙裔男子被控姦殺一名白人女子，特朗普為出風頭，不惜自掏腰包在當地主要報章刊登廣告，要求對五人處以極刑。儘管事後五人被判無罪，且獲得市府上千萬美元賠款，但特氏迄今從未就此認錯。如今問題來了，為甚麼特氏選擇此時此刻打這張「死刑牌」？



就短期政治操作而言，這是為了轉移民眾對其「通俄」醜聞的視線。負責調查通俄案的前特別檢察官米勒出席國會聽證會，除了重彈「報告沒有證明特朗普清白」的舊調，還聲稱「特朗普有可能會在下台後面臨起訴」。如今特氏拋出死刑爭議，不管輿論贊成還是反對，起碼不會牽扯到他個人頭上。



無可否認，「廢死」不僅是全球大趨勢，美國人對死刑的支持度亦愈來愈低，除了擔心一旦出現冤案難以補救，死刑制度反映的種族及地域歧視亦久為人所詬病。目前全美六十二名待決死囚當中，絕大部分集中在南方幾個貧窮州份，非裔黑人更遠高於全國人口的比例。然而這對特朗普來說並不重要，反正他從來就沒有想過取悅中間選民，凝聚保守白人的支持方是要務。



特朗普這一招還劍指民主黨的主要對手、前副總統拜登。拜登一方面跟其他民主黨參選人一起表態支持「廢死」，另一方面卻被翻舊帳，指他擔任參議員時曾投票支持增加聯邦法律適用的死刑罪名。最諷刺的是，今次處決的其中一名犯人，正因為上述法案加強打擊毒品有關的命案而被定罪。民主黨新一輪總統初選辯論會不日將在底特律登場，拜登在死刑問題上「以今日的我打倒昨日的我」，勢必跟他反對校巴接載有色人種學童一樣，成為黨內對手眾矢之的，民主黨內部廝殺愈慘烈，特朗普以逸待勞隔岸觀火，自然愈高興。