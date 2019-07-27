神州觀察：美軍艦再闖台海　護國土須有行動

北京近日發表新一期國防白皮書，並在台灣問題上表現強硬，指出「台獨」分裂行徑愈發變得張狂，必須堅決予以打壓，強調北京不會放棄武統台灣終極選項。然而就在同一日，美國海軍一艘巡洋艦卻大搖大擺地穿越台灣海峽，並揚言是為保障印太地區安全而來，體現了「自由航行」意志，明顯是在和北京對着幹。



可以見到，美國軍艦近期穿越台灣海峽動作十分頻密，單是在過去的一年，累計便達九次，今年以來更如同「月事」一般有規律「到訪」，縱有些許誤差，亦是在「合理」範圍之內。值得一提的是，美艦於上月曾「停經」一次，想是因為某種壓力產生的「情緒緊張」所致，近日已恢復如常，再度如期而至，怕只怕這種情形會長期持續下去，沒完沒了。



台灣問題關係到北京底線，「一個中國」原則更是發展中美關係的政治基礎，然而美方一直以來都在「自行解讀」。遠的不說，特朗普剛當選美國總統時就曾表示，包括「一中」政策在內的所有問題都可用來談判；而美國政府倚仗所謂的《台灣關係法》及「六項保證」，不斷強化與台灣的防務合作，又通過《台灣旅行法》鼓動美台高官互訪，以《國防授權法》支持對台軍售，美艦屢屢打着「自由航行」旗號穿越台灣海峽，美國軍機繞台飛行亦已發生，對此美方一邊表示「一中」政策不變，一邊強調保護台灣義不容辭，反警告北京不要招惹台灣，可謂咄咄逼人。



有鑑於此，北京在本次公布的國防白皮書中，對台灣問題尤為着墨，嚴正指出絕不允許任何將台灣從中國分裂出去的行徑，「中國一點也不能少」，必要時解放軍會不惜一切代價捍衞國家統一。而在這個問題上，一些對台強硬派解放軍將領的表態亦愈加頻繁及果斷，由此使得複雜的台海局勢更趨緊張，各方擦槍走火的風險正與日俱增。



當然必須看到，台海局勢不斷惡化的背後，更與台獨勢力的積極配合有着莫大干係，尤其自民進黨再度上台以來，不但拒不承認「九二共識」，更加緊推行「去中國化」措施，圖謀實現「法理台獨」，並處處強化對大陸的敵意與對抗，幻想「以武拒統」，為此不惜死心塌地做美國的棋子，堪稱數典忘祖。



一個無法迴避的現實就是，美國的「台灣牌」如今不但愈打愈順手，且愈打愈大，而台獨分裂勢力的野心更是昭昭明甚，北京固然應在輿論上嚴詞駁斥，惟在實際行動上亦須有所表示，否則難免又讓對方輕視；北京日前聲稱將向對台軍售的美企實施制裁，便有美國前高官對此不屑一顧，怎不叫人尷尬。