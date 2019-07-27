香港「顏色革命」的形勢正趨於嚴峻。



示威仍未受到抑制，隨時再爆發，武力動亂的威脅仍在。衝擊中聯辦大樓幸未釀成如闖入立法會大樓破壞的翻版，在遍地開花、阻礙港鐵乃至機場、與地方人士衝突之餘，保不定甚麼時候再來一次衝擊政府和中聯辦等中央駐港機構，佔領道路與警方出現大規模衝突。



香港社會瀰漫廣泛的反法制、反法治氣氛。所謂民間的五大訴求，便包括把六月以來觸犯法紀的示威人群與暴民永遠免除刑責，實行特赦，基本上違反了香港一直以來的法治文化和傳統。尤其令人擔心的是，政府個別公務員，包括眾多的政務主任，和林鄭月娥新設的政策創新與統籌辦事處的新聘青年成員，竟然匿名地支持五大訴求，要求政府聽從。他們是公務員的骨幹和新委的智囊，竟然可以不知法，公開違法地支持對犯罪者特赦，以政治立場來取代法治。政府內部的中層出現與政府政策相異的裂痕。



美國策動的「顏色革命」，在奪取政權之前必然動員政府內部支持反政府的示威和暴亂，以此來動搖政府的權力基礎。香港還未有高層出來支持反對派，目前還只是前高官的集體聯署呼籲和批評，但假若下一步真的有高官或決策局的問責官員、行政會議成員一類的出來與特首唱對台，「顏色革命」便進入決戰階段。



高登連登等的無賴青年倡議組織自衞武裝，成立「臨時立法會」一類來奪取政權，只是電腦遊戲一樣的玩意。即使他們與港獨分子一起製造土製炸藥，還可受警察控制，但政府上層內外出現反特首的聲音，與前任高官互相呼應，政治的危害性更大。最後臨界點會是警隊出現不合作、不服從命令的情況，香港便進入緊急政治狀態。



媒體上已經有人在提出最壞的境況，或許他們是想加重現時政治的恐慌，以便協助某些人和組織乘亂搶奪政府的控制權。他們的目的是促使最壞境況出現，不能掉以輕心，因表面的不合理性而忽視他們背後的政治企圖。



無論是策動者的有意推動，抑或是形勢已走往這個方向，這都會是香港政治穩定和「一國兩制」體系的最大威脅。



香港現時面對的是內外夾攻，外力不足以推翻政權，內部背叛卻是最大的危機。現時情況不同於「佔中」、旺角暴亂後的壓力逐步紓解，而是壓力依然，一方面找機會再作大的爆發，另一方面則是動員社會與政府內部的反對勢力，企圖與之配合把政府推翻。若等到危機難以挽救之時，特區與中央政府才主動出擊，相信會是為時已晚。