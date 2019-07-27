「六四」事件，軍隊開槍流血平息動亂，影響巨大深遠。歷史如果有如果，書寫另一版本——平息「六四」的，不是軍隊而是警察，不是真槍實彈，而是煙霧彈、橡膠子彈，雖然也有人流血受傷，卻沒有多人死亡的話，事件還有那麼震撼和恐怖嗎？還會有那麼大的民憤嗎？還會有國際輿論那麼強烈的反應嗎？還會引起美國西方制裁嗎？



然而，歷史沒有如果。那時，「鄧小平等老一輩無產階級革命家」面臨的是動亂和黨軍分裂、爆發內戰齊生的危難，面臨的是警察根本沒有煙霧彈、橡膠子彈，也從未受過「防暴」訓練的問題。在中共看來，警察防暴，用煙霧彈、橡膠子彈、水炮等驅散示威者和暴亂分子，乃美國和西方國家的常見景觀，社會主義新中國的警察是不需要用這些對付民眾和暴徒的，一旦遇到像「八九政治風波」這樣涉及到民運、防止兵變和黨軍分裂的複雜嚴峻重大危機，動用軍隊將問題「一鍋燴」成了唯一選擇。



今次香港反修例風波和暴亂持續發生，特首林鄭月娥跪低投降，警察更是腿軟不作為，任由反中亂港勢力猖狂和亂局擴大，令人擔心這是當局和北京害怕如果「強硬起來」，會重蹈「六四」覆轍，流血死人，引起美國西方再次全面制裁中國。



六月十二日，金鐘衝突時警察使用催淚彈、橡膠子彈驅散暴徒，反對派及喉舌就狂呼亂叫「警察濫用武力」、「向示威者施暴」、「要在香港重演六四鎮壓」、「製造流血事件」，外部勢力也跳出來指摘譴責，發出「干預」、「制裁」信號。於是北京和香江府衙就真的以為必須軟處理、必須步步退讓、必須檢討自己出了甚麼錯，哀求反對派放過「奴家」，否則就會「六四」重演。



其實，今次香港風波和暴亂與當年的「六四」風波和動亂，各方面的背景、條件皆絕大不同，沒必要動用軍隊，不關黨軍分裂、國家內戰之事，它只關乎香港特區而已。只要林鄭不投降、警察肯作為，其方法、裝備完全可以在不流血、不死人的情況下平息暴亂；只需嚴正執法，就能大局穩定，以正壓邪也。