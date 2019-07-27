香港亂局沒完沒了，且愈來愈暴力，警方疲於奔命，敷衍執法，根本無法控制局面，社會上要求出動駐軍平亂的呼聲日益高漲。這是天方夜譚嗎？當然不是。任何國家或地區發生如此大規模動亂，都必定宣布進入緊急狀態甚至戒嚴，也必定出動軍隊。美國僅僅為了打壓華為，尚且宣布全國進入緊急狀態，何況香港三權崩潰警權被廢，血腥暴力事件此起彼落，整個社會已瀕臨失控邊緣，出動駐軍是天經地義的事，問題只是遲早而已。



如果只是涉及香港內部問題，即使局面再混亂，中央也可以按兵不動。但當踩到一國底線，危及國家主權和安全，中央不可能繼續袖手旁觀。反對派叫囂「光復香港，時代革命」，甚至揚言「武裝奪取政權」，可見其矛頭已不止對準港府，而且對準中央，不止衝擊「兩制」，而且挑戰「一國」，是可忍孰不可忍？日前發生的圍堵中聯辦及塗污國徽惡劣事件，分明就是對十三億中國人的侮辱和挑釁，即使中央政府不追究，老百姓也不會答應。



也許，反對派目的就是要迫使中央出手，一旦出動駐軍平亂，美、英等外部勢力勢必大做文章，也勢必更加肆無忌憚介入。但這又如何？新中國自成立之日起，便備受西方孤立和圍堵，當年「六四」事件之後，西方更是既譴責又制裁，大有黑雲壓城城欲摧之勢，結果中國不但沒有被壓倒，反而愈鬥愈強。時至今日，中國已成為世界最大經濟體之一，綜合實力與過去不可同日而語，還有甚麼好害怕？又有甚麼理由妥協？



當然，被香港這麼一鬧，中國整體國運可能受到影響，發展進程可能受到阻礙。但兩害相權取其輕，相對於香港落入洋奴漢奸手中，成為西方新殖民地和反華前頭堡，中央付出任何代價都值得。天要下雨，娘要嫁人，香港有些人甘願受反對派蒙騙和驅使，執意摧毀自己家園，那是自取滅亡，誰也救不了他們。