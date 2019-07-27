屋漏偏逢連夜雨，香港亂象叢生，示威暴潮未平，東鐵又有工程車出軌阻及服務九小時，嚴重事故層出不窮，西九文化區十多年來波折重重，日前又爆出地面沉降，出現水浸及裂痕。



這一切現象，固然是香港的不幸，但事出必有因，最重要的是特區政府有沒有反省，為何偏偏選中我呢？就以西九文化區為例，被外界視為無底深潭。二○○八年，曾蔭權政府向立法會申請撥款二百一十六億元推展西九，但因工程延誤多年，建築成本飆升，單是綜合地庫工程申領的撥款便接近二百三十六億元。為了「填氹」，政府向西九管理局奉上區內原屬政府擁有的酒店、辦公室和住宅發展權，涉及地價總值超過一千億元，其他基建設施如地庫及天橋、道路等也由政府出錢興建。



政府出錢不出力，監督不力，西九管理局儼如獨立王國，亂象紛呈，行政總裁換完又換，連續三任都是外籍人士，盲目崇洋，效果卻適得其反。現任行政總裁栢志高是港英舊電池、前房屋署署長，並無文化藝術背景，官場評價為只懂按上司吩咐，新思維欠奉，竟然獲時任政務司司長兼西九董事局主席林鄭月娥眷顧，委以發展文化區重任，退休「翻閹」，年薪更由二百七十萬跳至現時相信超過六百萬元，明眼人一看便知又是一場政治酬庸，明益自己友的把戲，當時惹來不少反對聲。



事實證明外界的疑慮沒錯，西九文化區及後發展可以用多災多難來形容，瀕臨爛尾，超支延誤，整體和原先的構想大有出入，簡直是貨不對辦，今次沉降要做加固工程，由於地盤位處海邊，日後很可能會出現類似情況，額外開支又是要納稅人埋單。歷屆政府好大喜功，大白象基建工程出事多不勝數，總不能事事歸咎運氣。高薪低能的官僚，便會有高成本低效率的建設。栢志高年薪是美國總統兩倍，難怪洋人都愛來香港「搵食」。