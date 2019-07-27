警務處處長提出五點理由禁止「七二七光復元朗遊行」，這是近年十分罕見的做法，根本無助於緩和可能出現的衝突態勢。可以預見，包括警方與示威者，或元朗十八鄉「鷹派」鄉民與示威者，如果都不能克制的話，衝突難免。



政務司司長張建宗昨日與民政事務局局長劉江華一同召開記者會，張建宗形容周日元朗無差別襲擊途人的「白衫軍」為暴徒，他承認警方處理手法與市民期望有落差，令市民感到憤慨、要發聲譴責無法無天的行為，但他強調以暴易暴不能解決問題，警方亦正嚴肅調查，至今亦拘捕了十二人。被問到警方當日遲到三十九分鐘、事件造成四十五人受傷又拒絕道歉，政府會否願意向市民道歉？張建宗表示向傷者致以深切慰問，並指政府責無旁貸，願就警方處理手法向市民致歉。特首林鄭繼續龜縮，由最近很少出現的「二把手」張建宗出面「道歉」，但又勸喻市民不要參加未經批准的遊行，企圖降溫，卻有「呼籲」更多人參加今天的遊行的效果！



現行《公安條例》規定三十人以上的遊行及五十人以上的集會，必須向警方申請不反對通知書，這是經過一九九七年臨時立法會修改《公安條例》之後的規定，即是公眾遊行及集會必須得到警方批准，被視為限制港人在九七年後的遊行及集會自由。不過，二○○○年十二月二十日立法會動議辯論《公安條例》時，時任律政司司長的梁愛詩在回應有關質疑時強調：《公安條例》只是就超過三十人的公眾遊行，訂立了一項「通知警方」的規定，警務處處長在接到舉行公眾遊行的意向通知後，除非反對舉行遊行，否則必須發出不反對通知書，如果處長在指定期限內沒有發出不反對通知書，也沒有發出反對遊行的通知，便會被當作已發出不反對通知書。換言之，如果警方不發出反對通知，遊行便可進行；法例並無規定遊行必須得到警方批准。政府認為，民眾遊行集會的權利並沒有因為「通知警方」此一規定而受限制。



《公安條例》亦訂明，禁止遊行、集會的唯一法定理由，是警務處處長「合理地認為」，為維護國家安全或公共安全、公共秩序或保護他人的權利和自由，而「合理地認為」在法律上必須有客觀而嚴格的標準，不容許主觀任意決定。然而，警務處處長此次禁止「光復元朗遊行」，無論是因為「防患未然」或是「受壓」，都是一種主觀決定。「斬腳趾避沙蟲」，治絲益棼的做法，只會為今日的遊行「火上加油」，亦必然會引起爭議，而且可能將會有人以違反《基本法》與《公民權利和政治權利國際公約》興訟。