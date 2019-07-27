回歸廿二年，亂足廿二年。有識之士早就指出，壹傳媒黎智英是香港一切亂象之源，由反廿三條到反國教，由佔中到港獨，由反一地兩檢到反修例，每次皆看見其身影。佔中一役，漢奸黎更被踢爆秘捐四千萬元黑金予反對派搞搞震；今次反修例也是一樣，每次遊行都見他領頭，早前更飛到美國覲見白宮高層，口出狂言要求美國制裁中港官員云云，他到底當自己是誰？



是可忍孰不可忍。中央沉默了廿二年，近日終於忍無可忍，繼外交部嚴詞痛斥漢奸黎「搖尾乞憐、民族敗類」後，官媒近日繼續發功，怒批漢奸黎及人稱李漢奸的李柱銘「肆無忌憚勾結西方」，「取悅西方」，是「典型的現代漢奸」及「漢奸的代表者」，最終下場「一定會被釘到香港歷史的恥辱柱上，對西方而言亦將是過眼雲煙的孤魂野鬼」，用詞不可謂不重，反應不可謂不強烈。



問題是，對付這種用心險惡的漢奸敗類，口誅筆伐並不足夠，必須有實際行動令他們收手和得到懲罰。很可惜，中央礙於一國兩制的框框，擔心被外部勢力指指點點，一直無所作為；而香港司法包庇反中亂港集團，漢奸黎有保護傘護體更是明擺着的事。君不見，其政治黑金案獲放生，佔中案不被起訴，就連有證有據的恐嚇東方報業記者案亦石沉大海。漢奸敗類愈來愈囂張猖狂，一國兩制搖搖欲墜，愛國愛港力量不斷萎縮，何足為奇。



看一看網民反應，他們對於「被釘到歷史恥辱柱上」一類老土說詞只會嗤之以鼻，甚至認為中央得把口。於是乎，暴徒變本加厲，由衝擊三權及警權發展至衝擊中聯辦，塗污國徽，噴上侮辱字句，說到底就是一國不夠強硬。當中央一方面在內地強力反疆獨、藏獨等恐怖活動，另一方面又縱容香港暴徒肆意挑戰一國底線，散播港獨歪理，十四億人民會有甚麼想法，不言自明。