唐朝鄧隱峰禪師流傳過這樣一段神異故事，他路過見到官兵與賊兵交戰，不忍見生靈塗炭，於是示現神通，將禪杖擲向天空，然後在兩軍之間騰飛而過。眾人頓時目瞪口呆，都被吸引過去，結果雙方無心再戰，化解了一場干戈。



林鄭月娥自謂出任特首是上帝的意思，可惜上主卻沒有賜她神通妙用，否則像摩西分開紅海一樣，林鄭踏過維多利亞港，海水分作兩堵牆，全港市民被嚇得合不了嘴，如此擾攘，相信此地的不同政見者，甚麼白衣、黑衣幫，統統都會罷鬥。人們的注意力放到別處去了，原本吵吵鬧鬧的事自然會擱下。



香港因為修訂《逃犯條例》惹起的紛爭愈吵愈烈，反對派與親建制陣營的矛盾也愈纏愈深，林鄭月娥沒有特異功能不打緊，凡夫只要有智慧，一樣可以化解危機。



本欄建議特區政府拋出的「禪杖」就是全港公投，由市民一人一票決定香港前途，在三個方案中擇其一：第一，讓時光倒流兩年，所有具爭議性的政策，如「明日大嶼」計劃、修訂《逃犯條例》等等一律撤回，重新諮詢公眾，而在反修例中犯錯的警民全部特赦；第二，中央政府實踐諾言，在香港推行全面普選，但是港人也得答應，要為《基本法》第二十三條立法，推行國民教育，以及修訂《逃犯條例》；第三，香港放棄「一國兩制」，馬上由中央接管。



政府突然拋出公投議案，就像禪師與禪杖忽然騰空而起，所有的目光都被吸引住，原本兩個陣營的鬥爭就會平息，人們會轉而討論公投的內容、時間、利弊，爭論可能要為時一年。到時候就算取不到共識，公投作罷，但隨着時間推移，民情或許已經不同，政府再去處理社會矛盾，也會較現在容易得多。



如果社會取得共識，實施公投也不是壞事，總比現在無法管治的局面為佳。