一場反修例政治風暴引發的社會撕裂，激發的矛盾、衝突，已令香港變得動盪不安。這一個多月以來，各區遊行不斷，示威遍地開花，一時又「光復上水」，一時又「不合作運動」，要言之，和平遊行結束後必爆發激烈警民衝突，是不折不扣的「風土病」，有人甚至認為是另一種瘟疫！



回歸後香港風雨不斷，像今次因修例風波引發的管治危機，挑戰「一國兩制」底線，亂局升溫到連中聯辦也大為緊張，日前在正門外圍加設大型水馬，並有兩名警員在場駐守，京官應該也感到香港已無淨土！



香港社會的紛擾爭議，已不能以常理去理喻，像沙田新城市廣場的警民衝突，人家已清楚解釋根據地契等文件，警方有權進入商場執法，可是仍不斷有搞事者到商場圍堵叫囂，在商場的客戶服務台及櫥窗張貼「訴求便條」，期間又不時引發口角謾罵，如此撒野，搞到保安人員都難以維持秩序！



明眼人都睇到特區政府沒有管治能力，更喪失管治的意志，坐視群眾鬥群眾，所謂「連儂牆」搞到烏煙瘴氣，阿哥，在公眾地方塗污貼紙不是應該票控嗎？亂丟紙屑都要罰一千五百元喇！家陣政府竟放任自流，有法不依，香港變成「秀才遇着兵，有理說不清」的鬼城，禮崩樂壞，法治蕩然，難怪多國相繼發出旅遊警示，甚至把香港的旅遊安全級別提升至「高度警戒」，香港已淪落至「恐怖城市」，思之能不黯然神傷？



一個撕裂的社會，一個視示威遊行如食飯的社會，一個胡攪蠻纏的社會，民生經濟都放一旁，長期內耗空轉，別說甚麼創科、智慧城市，能展一個笑容活下去都是奢望啊！香港的經濟，邁向衰退已是常識吧！旅遊零售不振，出口轉壞，投資者沒有信心，未來香港點會好？老朽毋須聽高官廢噏，都知道生活艱難！政府管治已沒有威信，說甚麼都成謊言，民眾也看不到它會有腦解決困境。