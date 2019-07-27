據報道，在七月一日衝擊立法會大樓的暴徒有計謀地竄逃台灣，其中三十多人已經抵台，另最少三十多人正計劃潛逃。台灣「領導人」蔡英文相信，台灣有關單位都掌握，對這些來自香港的朋友，會基於人道做適當處理。另有報道稱，協助竄逃至台的「中間人」已與台灣「陸委會」接觸並「尋求庇護」。



暴力衝擊後，大批暴徒爭相赴台，並於短時間內獲安排潛逃，再次證明當日衝擊立法會大樓是有預謀、有部署，亦證明了台灣當局在此次暴力亂港事件中的主導地位不容否認，身影亦已漸漸浮現人前，暴徒衝擊和企圖佔領立法會，讓人赫然驚見台灣「太陽花學運」佔領「立法院」的「翻版」。



據報道，一批激進分子早於半年前已赴台南某個地方接受「訓練」，為在適當時機掀起暴力風波養精蓄銳。暴徒一系列的衝擊行為和部署及預謀，包括「有前有後」的接力衝擊、「爐火純青」的堆紮「鐵馬」手法，以至「人鏈」運送物資、快速撤退和醫療急救，都需經準備才可實現。



有關人等以「愛香港」、「為公義」等做幌子，違法後畏罪潛逃，赴台灣尋求「庇護」，是「叛港」、是「無承擔」，若台灣當局庇護有關人等，就是間接告訴外界「台灣願意庇護罪犯」、不介意成為「逃犯天堂」的極壞訊息，鼓吹更多年輕人「違法抗爭」，令人覺得可以「有樣學樣」，這不但助長暴力滋生，更加損害本港的法治、治安，以及香港安全、穩定、守法的國際形象。此外，更嚴重影響香港和台灣兩地執法部門未來的合作關係。



中國外交部發言人耿爽在記者會上「奉勸島內某些人不要在這個時候跳出來假扮慈悲，他們自己不過是個泥菩薩」。為維護香港法治的莊嚴，各執法部門應迅速採取執法行動，將違法者繩之以法，受到法律的制裁。