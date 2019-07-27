今日將有「光復行動」在元朗進行，這是自剛過去的星期日，不同政見的人士發生嚴重衝突，更傷及無辜市民，和發生破壞祖墳報復事件之後，再次有示威遊行。作為元朗區議員，我和市民一樣十分擔心，今日的遊行可能引發暴力和混亂場面升級，我已向警方高層強烈要求要盡所有力量，防止嚴重衝突出現。山雨欲來，凶吉未知，天佑香港，立此存照。



修訂《逃犯條例》爭議所引發的社會事件，包括和平示威、暴力衝擊、各種的社會撕裂等，不同立場的人會有不同的看法。有人會認為這是西方反華勢力藉修逃犯例作為引子，策劃的一場顏色革命，令香港成為中美博弈中有利於美國的籌碼。也有人分析一系列的反政府行動，背後是民怨的大爆發，原因是政府未有解決民生，特別是房屋、向上流動、貧富懸殊等問題。而參與運動最積極的一群人，他們會認為由於制度不公導致社會問題，是後物質時代追求社會公義理想的一場時代革命，動機是愛香港的一份責任，所以就算激進甚至暴力的行動，也應該予以包容和接納。



如果這真的是一場顏色革命，現在的方法就成功把香港拖進沒完沒了的政治鬥爭，將整個社會都變成戰場，官民衝突令政府進入半癱瘓狀態，警方被推到風口浪尖上，可謂動輒得咎進退失據，連不同政見的市民也惡言相向甚至訴諸暴力，差不多整個城市的人也捲入這場風暴，香港由一個經濟城市，徹底淪為一個政治城市。



我相信絕大多數的香港人和參與這次運動的人，都不會甘願成為美國的棋子，將香港變為顏色革命的基地，所做的只是希望改善生活，追求理想。如果是這些善良的目標，或者有人認為政府不聽民意，要給政府一些教訓，但事件已經一個半月有多了，暫緩修例已與撤回無異，為了消氣解恨，是時候停一停、想一想，不斷升級的街頭運動，只會是萬劫不復。



「一國兩制」的精妙之處，就是在矛盾中找答案，只是我們一直都沒有找到對的方法。《基本法》要求政制發展循序漸進，但有人希望一步到位。香港發展必然與內地協同融合，但社會制度和價值觀又存在差異，然而這些矛盾又一環扣一環，例如市民想多些土地供應，但又想保留綠色鄉郊；勞工界希望權益多一點，但商界又希望能減輕做生意的成本，總之就矛盾重重。而社會對特首選舉模式一天未達共識，只能停留在選舉委員會的模式，行政長官必然受到商界的巨大壓力，難以大刀闊斧推動有利於勞工大眾的民生政策。



追求民主自由，保持香港的特色，本是社會的共識。我理解社會上有躁動，但過去幾年多次挑戰中央政府底線的政治行動，結果就如反對派很喜歡的雞蛋與高牆比喻，會有好的結果嗎？七一衝擊立法會後，一位居住在香港三十五年的英國人接受外國傳媒訪問，他很睿智地指出，這次政治動盪可能會拖慢香港的民主進程，甚或延綿至幾代人。如果挑戰高牆的結果很可能是頭破血流，何不研究其他方法，開一扇窗，甚至一扇門呢？