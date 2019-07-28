功夫茶：假難民一日不除　港毒禍根治無期

神雕大俠楊過中情花毒，結果用更厲害嘅斷腸草「以毒攻毒」醫番好，可惜小說始終係小說，現實生活裏面「兩毒併發」，只會死得更快嘅啫！



警方日前公布今年上半年全港錄得二萬五千多宗罪案，較舊年同期下跌百分之四點七，嚴重毒品罪案更加下跌近兩成，點知原來魔鬼藏在細節中，上半年警方同執法機關檢獲嘅各類毒品數量急劇上升，其中海洛英增加兩倍，可卡因及「K仔」亦分別增加一點八六倍同一點四三倍，都咪話唔誇張。



警方例牌自我貼金，強調檢獲毒品量上升同執法機關成功進行多項打擊行動有關。查實係人都知，呢輪北大人掃黑除惡如火如荼，積極剷除各省市庇毒保護傘嘅同時，部署包括香港在內嘅全國掃毒一盤棋，執法機關忽然神勇，「戰績彪炳」，除咗反證高層過往只係揸流攤，亦反映黑幫「和勝和」前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻之流窮途末路，正在瘋狂出貨作垂死掙扎。



有立法會議員就講得啱嘞，本港毒禍氾濫，唔使問阿貴都知同假難民有關。你知喇，家陣黑幫正值用人之際，假難民膽正命平，做爛頭蟀好使好用，姣婆遇着脂粉客咯喎，自然一拍即合。唔係空穴來風㗎，前幾日海關喺南非空運抵港嘅牛頭雕像郵包裏面破獲大麻，拉咗兩名非洲聲請漢；另一邊廂粵港澳「雷霆19」聯合反罪惡行動亦有斬獲，本港警方喺深水埗區掃毒冚賭，拘捕三名南亞漢。你哋話嘞，假難民販運毒品仲唔係「兩毒併發」？香港仲唔死得？



正所謂蒼蠅不叮無縫的蛋，家陣香港區區打仗，警方疲於奔命，潰不成軍，各路牛鬼蛇神最開心。上個月尾之嘛，上海仔犯罪團夥就喺流浮山偷運八名巴基斯坦籍人蛇上岸，據講船上有齊槍枝等架生，班南亞兵擺到明嚟香港食大茶飯。



更加得人驚嘅係，港府計劃向立法會建議修改《入境條例》，「加辣」打擊假難民，有不法之徒見《逃犯條例》示威潮癱瘓立法會，乘機喺南亞各地散布謠言，慫恿人搶搭「尾班船」湧港搵快錢，類似流浮山嘅南亞兵搶灘一幕肯定陸續有來，再咁落去，下次南亞兵團燒黃紙斬雞頭搞黑幫入會儀式，睇怕要由天橋底移師紅館至得咯。



大家有眼見，假難民易請難送，一張行街紙在手等同攞正牌犯法，販毒打黑工搶劫銀行悉隨尊便，犯罪集團由偷渡到教路申請免遣返，為假難民提供「一條龍」服務，更加係公開嘅秘密。所以話，假難民一日不除，港毒禍根治無期。廢柴港府就唔使旨意嘅嘞，中央係咪應該考慮主動協助香港退出聯合國公約，一勞永逸解決問題呢？