正論：哀暴力橫行　悲百業被毀

天要下雨，娘要嫁人，世事不以人的意志為轉移。反對派由鼓吹「違法達義」到煽動「暴力或能解決問題」，香港在極短時間內由法治之區變成無法無天的暴力之城，即使有識之士苦口婆心規勸，一再強調暴力不能解決問題，年輕人硬是不聽。昨日的「光復元朗」行動，進一步將香港推向萬劫不復的深淵。



樹欲靜而風不止。儘管警方反對所有元朗的遊行集會申請；社會各界在「光復元朗」前夕不斷勸喻示威者冷靜；政務司司長張建宗甚至為警方處理元朗暴力事件的不足致歉，冀為事件降溫，詎料民憤不但無法平息，反而激起警隊與港府的內部矛盾，反對派及壹傳媒乘機火上加油，令事件更無轉圜餘地。激烈的警民衝突如期在元朗爆發，鐵枝、削尖雨傘、磚頭橫飛，催淚彈、催淚煙、胡椒噴霧交錯，往昔平靜的鄉郊換了風景，充滿戾氣。



一如既往，反對派政客如鄺俊宇、楊岳橋、尹兆堅之流又在現場煽風點火，總指揮黎智英更在遊行期間現身，唯恐天下不亂，可見一切早有預謀。事實上，網上早已流傳大量示威者的「作戰」訊息，包括將武器藏於大馬路舊樓梯間，入村破壞甚至放火燒村等等。而原居民亦誓言要保衞家園，南邊圍、西邊圍昨日皆成戰場，社會撕裂已到了無法修補的地步。



所見既可駭，所聞良可悲。好好一個香港竟淪為兵凶戰危之地，香港人鬥香港人，你死我亡方罷休；多國相繼發出旅遊警示，新加坡甚至建議國民不要前往香港機場，變相叫人不要來港。香港成為生人勿近的九反之地，百業備受衝擊，商經局局長邱騰華指出，社會氣氛低迷令商界有廣泛擔憂情緒，貿易、零售等多個行業錄得負增長，加上全球經濟指標持續向下，本港第二季本地生產總值有隱憂。換言之，香港步入經濟寒冬已成定局。



可以看見，連月暴力衝擊不僅嚇怕旅客，亦令投資者和商界失去信心，進出口貿易跌跌不休，多個零售企業發出盈警，研究機構紛紛下調香港今年的經濟預測。特別是旅遊業，一直是本港重要經濟支柱，帶動零售業、酒店業、餐飲業、物流業等等，牽一髮動全身。隨着香港安全城市及購物天堂形象受到重創，內地旅客顯著減少，日韓旅客避免來港，東南亞旅行團數量急跌，不僅酒店業出現減價救亡潮，香港零售管理協會更直指，業界全年銷售額將有雙位數字跌幅，令人咋舌。



最怕骨牌效應引致經濟大崩盤，結業潮、撤資潮、失業潮陸續有來，影響隨時比○三年沙士更甚。最可悲的是，反對派仍嫌香港未夠衰，主動向六十一個駐港外國領事館乞求對港發出旅遊警示，自毀長城，香港想不死也難。



西諺說，通往地獄之路都是由善意鋪成。刻下的香港正是如此，示威者打着愛香港的名義行破壞香港之實，反對派更藉此挑動中港矛盾，摧毀兩制，劍指一國，而報廢港府全無作為。香港有如一架失速列車，正全力衝向萬丈深淵，所有人只能一起粉身碎骨。