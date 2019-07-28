神州觀察：多少花朵任蹂躪　政府保護太無力

最高人民法院日前發布了四宗性侵害兒童犯罪典型案例，宗宗觸目驚心，令人髮指，儘管當局聲稱法院對此類犯罪歷來堅持零容忍，絕不姑息，社會各界亦無數次發出保護兒童的吶喊，但神州兒童卻依然難有安全感。



四宗典型案例包括強姦幼女被判處死刑案、小學教師猥褻多名女學生案、以招募童星為名誘騙女童在網絡空間裸聊猥褻案、猥褻性侵男童案。最高法指，當前性侵害兒童犯罪仍處於多發態勢，前年以來，全國法院共審結猥褻兒童犯罪案件八千三百多宗。



若按上述數據，相當於每天審結約九宗性侵兒童案件。更可怕的是，被性侵兒童呈低齡化迹象。實際上，總數遠不止於此。有北京公益組織表示，過去三年間，中國法院就涉及猥褻兒童案件審理約十一萬五千宗，但接受審判的只是「冰山一角」。更有內地學者研究認為，中國有近三千萬兒童可能是性侵犯的受害者，其中二百七十萬兒童面臨最嚴重的侵害。說中國兒童正遭遇前所未有的浩劫，一點也不為過。



性侵害兒童犯罪多發，已成倫理之傷、社會之痛，刺激着民眾的敏感神經。從近期爆出的性侵兒童案件可見，施暴者七成以上是熟人，疑犯多為官員富豪、學校老師以及受害兒童鄰居等，他們本應是幼童的守護者，誰知竟是衣冠禽獸，嚴懲這些人渣，處以極刑也不過分。



雖說全社會都要保護兒童，然而更大的責任卻在政府，如果政府連兒童也保護不了，又如何執政為民？例如受害人不少是農村留守兒童，原因就是地方政府缺乏關愛和保護措施。又比如，貴州一名早年因強姦女學生被判刑的小學校長，出獄後再度獲聘當教師，結果最近又因涉嫌猥褻女生被拘，色狼重返教師隊伍，當地教育部門明顯失職。



最不能容忍的是司法腐敗，若有權貴涉及侵害兒童，法律天平多向被告一方傾斜，不是不予立案，就是獲得法院輕判，甚至檢察官親自出面和解，例如河南一宗強姦女生案，檢察官竟協調雙方和解，事後還列為政績。而據專家估算，性侵害兒童案，尤其是針對中小學生的性侵害，每發生七宗，只有一宗進入司法程序。



顯然，正是部分地方政府和司法機關無所作為，敷衍塞責，才導致兒童多災多難。實際上，豈止是性侵害，在社會道德淪喪、人人唯利是圖的今天，一些基層兒童一出生便面對種種磨難，多少幼童受到毒奶粉、黑心疫苗荼毒，多少兒童被殘害淪為職業童丐，或被賣做奴工。都說兒童是「祖國的花朵」，是未來國家棟樑，惟在禮崩樂壞的社會，幼苗幾經摧殘，花朵備受蹂躪，又如何能成長為棟樑？