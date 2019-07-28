世界視線：法國開徵數碼稅　美誓反擊護科企

法國總統馬克龍最新推出一項新政，預料可為庫房帶來四億歐元進帳。經濟部長勒邁爾日前宣布，向任何每年全球收入達七億五千萬歐元及本地營業額達二千五百萬歐元的科技巨擘，徵收百分之三的數碼稅。美國總統特朗普對此大動干戈，聲言只有美國有資格向美國的科技公司徵稅，揚言會以牙還牙，劍指葡萄酒業。看來美法之間將展開新一輪貿易戰。



Facebook、Google、亞馬遜等巨企屋漏偏逢連夜雨，先有美國政府和國會的反壟斷調查追殺，後有法國「打劫」營業額。法國的先例一開，其他國家勢必跟進，科技業高增長的神話恐怕因而幻滅。反過來看，這些巨企之所以能急速發展，牟取暴利，其實有賴法規的真空，讓他們予取予求建起自己的數據王國。而政府不欲商賈與之分庭抗禮，出招對付則是遲早問題。



不過，馬克龍今次實乃另有所圖，所求的不是那區區四億歐元。在早前的G7財長峰會上，七國就全球科網商業活動徵稅未能達成共識，特別是傾向單邊主義的美國，對受全球性框架掣肘牴觸極大，法國遂心生一計，提議各國如能就全球劃一數碼稅達成共識，法國將取消本國的數碼稅，以避免各自徵稅的情況發生。



由於幾大科技巨擘皆來自美國，數碼稅的出現變相對美國經濟構成頗大的打擊。對此，特朗普只能採取拖延戰術，利用關稅去制衡數碼稅所造成的損失。按照估算，歐盟可藉數碼稅賺取五十億歐元的貿易順差，美方能否單憑關稅抵銷？Google等科技巨擘為免繳交巨額企業稅，都會將利潤轉移至愛爾蘭及盧森堡等低稅率國家，這些巨企的取巧，正好反映現有的稅網漏洞處處，令數碼稅顯得更具迫切性。再說得白一點，美國經濟實際上正在佔稅務漏洞的便宜。



數據是一種新興財富，各國都想分一杯羹。印度已實行「數據本地化」的國策，要求巨企必須將數據庫安置在印度境內，變相打擊跨國傳輸所引致的逃稅和法律問題。數據爭奪戰已經展開，國與國將爭個你死我活。