香港的政治文化本應追求先進和成熟的民主素質，但很遺憾，香港一些人愈是爭取民主、爭取自由，卻愈是陷入小孩幼稚邏輯乃至極端主義的陷阱。



民主與自由並不是無邊際的，道德與法治是規範和基礎，為了使社會達到最大公約數發展，而不是走上極端的個人主義，把自己和社會的發展空間壓縮至最小的公倍數。



民主不是我的民主，但不給予別人的民主。自由也不能是僅只我的自由，卻以削減別人的自由作為代價。道德與法治的原則都不可以任意取捨，合我意適用時用，不合我意便不適用，也不能因這樣那樣的前因後果，便可用可不用。



香港一些人慣常的說法，是因為政府不聽我的訴求，便可以動武，衝擊政府、攻擊警察、闖進立法會大樓破壞，以至對不同政治主張的其他人動武、霸佔公共空間與設施、搗亂社會。



然而，第一是政府為甚麼必定要跟從你的政治訴求？這些政治訴求是否合理？會否侵害別人及社會大眾的利益？這些訴求是否掩飾着更不合理的主張與行動？



第二是民主的原則是求同存異、相互妥協，不是強制別人與社會接受你的主張。民主社會有程序與機制來解決分歧，前提是要接受程序與機制，不能輸打贏要。尤其是有選舉體制的，分歧解決不了，便以票債票償，用公平投票來作第二輪的解決，但同時並不追求絕對的解決。



第三是不能因為政府或社會不接納你的訴求，在既有民主程序機制裏又得不到支持便要放棄，把這些程序機制破壞，踐踏民主，變成暴民，用非法的手段來追求所主張的訴求，把個人的政治訴求凌駕於社會的法治制度之上，破壞法治法制。



當為了個人的政治訴求而破壞民主、法制，便是暴民，反抗的行動變成革命，與整個社會的體制秩序為敵。革命自然有代價，或許有些香港人願意為一己執拗的政治訴求而作犧牲，但革命性的個人犧牲必然禍延別人來成全一己的政治執拗。



以革命為理由者會是極端主義，容易演化成恐怖主義，害己害人。



但香港隨着極端主義的思想氾濫，更出現醫護人員、教師等不顧專業道德操守，前者以醫療作為政治工具，攻擊異己，後者愚辱心智未成熟的青少年，洗腦來充當他們政治衝擊的棋子，這便是連成年人的基本道德與操守也拋棄掉。



香港的所謂民主自由公義的追求，便變成走到對立面，變成與民主自由公義敵對，由政治幼稚執拗孕育出極端主義。