七月八日，本欄在《六法糾錯 收復失地》一文中說，面對今日之風波險局，朝廷首先要糾正特首林鄭月娥跪低投降的路線；二是堅決果斷依法辦事，懲處暴亂分子；三是揪出暴亂的組織策劃者、幕後黑手；四是堅決打擊反中亂港集團及其喉舌的煽動暴亂之所為；五是對反對派喉舌、「金主」「搞手」老帳新帳一起算，對他們涉嫌違法之種種行為一併檢控處理；六是改組管治班子，像鄭若驊這樣的律政司司長必須堅決拿掉。



現在，二十天過去，局勢更加敗壞，香港更亂，暴力事件層出不窮，打手橫行，市民百姓驚恐不安，反對派及其暴徒更加囂張，肆無忌憚，連續發動進攻，反中亂港喉舌更加起勁兒的煽動「違法達義」，把一批批被「洗腦」之人送上「戰場」，製造混亂和為暴亂「背書站台」，讓暴徒們很受鼓舞，很有底氣的大打出手、大肆破壞。



上周日，暴徒們衝擊中聯辦，「國徽被污」、「國家受辱」，挑戰國家主權和中央權威，以及「白衣人」、「黑衣人」的武鬥傷及無辜，警察放任暴力不作為，顯示香港法治已在最基本的維護社會治安、人民生命方面都要崩潰，朝廷才似乎覺得問題嚴重，才「勞煩」國防部發言人說密切關注香港形勢，對觸碰「一國兩制」原則和底線及中央權威不能容忍，暗示必要時可根據「駐軍法」出動解放軍，「協助香港特區政府維持社會治安」。



事實證明，一個多月中央未能及時糾正林鄭月娥跪低投降的錯誤路線，未能及時出手反擊，已令局面日糟，損害愈大。今日若還不糾偏糾錯，再過二十天，香港更不知會伊於胡底！莫非真的要出動解放軍？那就太晚太遲矣！何況根據香港《基本法》，駐港解放軍要出動「協助維持治安」，必須首先得到香港特區政府的「請求」，換言之，不請求就不能「出動」，就是「於法無據」。



大家知道，以特首林鄭一貫的跪低投降，姑息縱容反對派搗亂破壞的態度和政治上的極其可疑，她會「請求」解放軍出手「平亂」嗎？君不見，她是連警察平亂都要綁手綁腳也。