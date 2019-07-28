時下年輕人大多在溫室中長大，既沒有經歷風浪，也沒有受過苦難，因此養成驕嬌二氣，自高自大，狂妄無知。反對派在今次政治風暴中叫囂「光復香港，時代革命」，已夠匪夷所思，有些年輕人揚言「武裝奪取政權」，更是令人忍俊不禁，他們到底知不知何謂革命？何謂武裝奪權？



最近網絡上有不少人引用毛澤東經典名句：「革命不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花，不能那樣雅致，那樣從容不迫，文質彬彬，那樣溫良恭儉讓。革命是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈行動。」沒錯，革命並非喊喊口號那麼簡單，武裝奪權是要流血犧牲的。中共能夠建立新中國，是經過數十年艱苦奮鬥，是無數烈士用生命和鮮血換回來的成果，香港反對派有這種勇氣嗎？香港年輕人有這種膽量嗎？



過去共產黨人為了理想和信仰，可以捨身取義，拋頭顱灑熱血，而時下年輕人嬌生慣養，自私自利，膽小如鼠，兩者根本無法相提並論。有的示威者一聽到警方清場便渾身發抖，有的大學生一見到催淚彈便嚎啕大哭，有的暴徒還沒被警方調查就逃往台灣尋求庇護，這種貨色也學人鬧革命、搞武裝奪權，簡直貽笑大方。



古人嘲諷無膽匪類：「羊質而虎皮，見草而說，見豺而戰，忘其皮之虎矣。」羊即使披了虎皮，也改變不了本性，看見青草就興奮，看見猛獸就發抖，完全忘記身上披了虎皮。這正是香港部分年輕人的寫照，他們既要鬧事，又心虛膽怯，飲奶當絕食，掟磚當革命，打砸當奪權，幾顆催淚彈就足以把他們嚇得屁滾尿流。



螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易。香港只是彈丸之地，七百萬市民在十三億中國人中更是微不足道，憑甚麼鬧革命？又憑甚麼武裝奪權？難道反對派以為解放軍是吃素的？殺雞焉用牛刀，對付香港這班鼠輩，只需派出內地城管就足夠，根本不必出動解放軍。