近日香港一連串暴力示威浪潮，有分析指是漢奸洋奴在攪局，煽動年輕人上街「違法達義」。有些漢奸是潛伏在政府及權力機關，平日不露聲色，待時機成熟便「亮劍」出擊。一樣米養百樣人，亦有些人公然賣國賣港，唯恐天下不知，連內地官媒也封他們做漢奸代表。



壹傳媒黎智英及民主黨創黨主席李柱銘臭名遠播，香港人都很熟悉他們出賣國家背棄香港的事迹，最近他們終於獲得「正名」，內地官媒一連兩日發文批判，先是點名指出黎智英旗下《蘋果日報》是「毒蘋果」，形容黎是「暴力行動的策劃者、組織者、參與者」，後又斥責黎、李二人愈來愈肆無忌憚勾結西方，挾洋自重，是「典型的現代漢奸」及「漢奸的代表者」，比歷史上的漢奸更具有迷惑性。



文章揭示李柱銘最愛走往外國唱衰中港，五月訪美是與當地高官商討利用反修訂《逃犯條例》來打擊香港秩序。黎智英則是香港反對派的「最大金主」，雖然在反修例示威中失去主導權，但依然極力想撈取政治油水。「鬼拍後尾枕」，黎智英日前便在網台自爆較早時到美國「覲見」華府高官主子，獻計制裁參與打壓反修例的中國領袖及香港領袖，包括他們的家人及財產。有識之士都看得出，黎智英的言行是喊着民主反民主，剝奪別人的基本人權，是徹頭徹尾的偽君子。經常以言論自由鬥士自居，其實自己才是「白色恐怖」的製造者。



官媒文章最後明言，漢奸在外部勢力眼裏從來都是廉價的利用品，黎智英及李柱銘之流，對西方而言只是過眼雲煙的孤魂野鬼。歷史的經驗預告二人下場必然慘淡，而且遺臭萬年。可恨的是本港還有一幫年輕人受到他們蠱惑，成為搗亂香港奪取管治權的工具。黎、李及他們的團夥對香港造成的傷害，不是一時三刻可以消除。有學者嘆息一代人就這樣毀了，深表同感，為香港同聲一哭。