以林鄭月娥為首的特區政府，面對巨變進退失據，方寸大亂；面對沸騰民意，麻木不仁；面對嚴重撕裂而動盪不安的社會，無能為力；公務員離心離德，不同部門、職系的行政主任、政務主任輪番發聲，向政府說不；一千五百名醫護人員在伊利沙伯醫院靜坐，抗議在元朗恐怖襲擊事件中有數十人受傷，警方卻姍姍來遲。這樣一個政府不是完全報廢嗎？它恐怕不會是將被憤怒的香港人打垮，而是已經走上一條自絕的道路。



在「強勢特首」之下，一向予人唯唯諾諾印象的政務司司長張建宗，日前為減輕「七二一」元朗恐襲引發的強烈民憤召開記者會，表示譴責暴徒，慰問傷者，並代表政府為「警方處理手法與市民期望有落差」而道歉，令警察員佐級協會逾越分際，聲色俱厲予以譴責。作為特區政府紀律部隊，竟然「以下犯上」，要求政務司司長張建宗「退位讓賢」，這就難怪林鄭要不斷重申「不會出賣警隊」了，綱紀敗壞一至於此，前所未見。筆者在立法會八年，對張建宗的印象是：等因奉此，庸碌無能，但是為人圓滑，面對反對派議員的責難，很少會表現不豫之色，也不會像林鄭般動輒反唇相譏。



「公務員Secrets」的「臉書專頁」日前有一篇「告司長書」寫得真好：「今屆開初，林鄭強勢，事事專橫，朝野之事，一人獨斷，你與林太向來被傳政見不合，不過她因無法拂逆中央之意，纔未能把你攆走。但你這幾年，在添馬政總，猶如獨老，光線穿過，恍若透明，除卻等換屆、被退休，似乎已無作為，難怪坊間評論，甚至稱你為廢人一個。」「今天看到你，攜同廢紙箱現身記者會，雖看亦似是情勢所迫……但至起碼，你比林鄭，肯憑良心說話。到記者問元朗恐怖襲擊一事，政府應否道歉，你亦想也不想，即時認為政府責無旁貸，願意道歉。在如此亂世，奸官個個龜縮，賤人句句苟且，你肯講句人話，對香港人，已如天降甘霖，雖然這是無比悲哀，亦極其反智，但至少，你肯開口，已屬難得。」連在公務員心目中「恍若透明」的張建宗，「肯講句人話」已可稍為緩和不滿，為甚麼曾自詡「志不求易，事不避難」的林鄭可以逃避現實，苟活避禍？



特首林鄭月娥在「己亥事變」一個多月期間，每次公開露面，不是道歉便是譴責暴力，絕不正面回應民眾的訴求，而對於要求她下台問責平民憤的聲音，不是置若罔聞，便是做「人肉錄音機」，重複又重複的說「要繼續為市民服務」。對於驕矜自負、剛愎自用的林鄭月娥而言，成為敗軍之將、喪家之犬，絕對是奇恥大辱，所以她非要「玉石俱焚」、香港及市民陪葬不可？