今日的香港一片混亂，日日有示威，區區有遊行，處處有衝擊，日前又有所謂的航空業界機場示威。但見黑壓壓的口罩人佔領出境大堂，不斷向旅客硬塞傳單，引起一位拖住行李的長者不滿，黑衣人隨即追着長者喝罵，粗口橫飛，郁手郁腳。當年文革紅衞兵打倒一切祖宗權威，鬥父母鬥師長鬥地主，還自以為正義，現在的港產文革比當年有過之而無不及。



其實，所謂的航空業界人士，當中有幾多人真的是航空業界？說穿了，來來去去都是同一班蒙面人，今日化身航空業，明日化身學生，後日又變成各區居民，反正由頭包到落腳，人人穿上黑衣，有幾多個分身也是自己說了算。



然而，香港作為國際航空樞紐，黑衣人連機場都佔領，對外界起了怎麼樣的效果，從新加坡呼籲國民不要前往元朗和機場已可見一斑。元朗剛發生無差別暴打市民事件，又有「光復元朗」行動，連場腥風血雨，新加坡當局呼籲國民不要前往不難理解，但連機場都不要去，則明顯衝着所謂的航空業界示威而來。何況旅客來港第一站必定是機場，叫人不要去香港機場，即是變相呼籲國民不要前往香港。



看來，反對派自毀長城又建一功了，不用勞煩民陣到六十一個駐港領事館拍門，乞求人家向香港發旅警抵制，人家早就過門不入，大呼怕怕。旅遊業作為香港重要經濟支柱，被反對派拆到搖搖欲墜，而零售業亦早已因為暴力衝擊不絕而率先宣告步入寒冬，不知下一步他們又想摧毀哪個行業呢？



一班打着愛香港旗號的人，做盡一切破壞自己家園的事，全世界怕且只有香港才會如此瘋狂。他們以為打破舊世界就可建立新世界，卻不知由他們建立的新世界只是通向地獄的世界。這班「黃衞兵」黑白顛倒、是非不分、專橫無道、有破壞冇建設，香港一旦落入他們手中，勢必永遠萬劫不復！