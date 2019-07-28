七月二十一日，特區政府安排了一場迂迴的反擊戰，矛頭對準反對派，但戰果失者多，得者少，是部署戰略的人失算了。



當天，反對修訂《逃犯條例》的示威者擠滿港島區，警方多處駐重兵布防，唯獨讓中聯辦近乎門戶洞開，大抵是在有意無意間留下空隙。示威者見有機可乘，自然不會放過，結果用墨水潑向莊嚴的國徽，此事廣為流傳，惹怒了內地不少鷹派人士。



在特區政府治下使國徽蒙污，這是可恥之事，但管治班子說不定沾沾自喜，因為經此一役，內地更多人會將這一場修例之亂定性為顏色革命。這便不再是特區政府與反對派之爭，而是中央政府與反共集團之戰。特首林鄭月娥的班子引來強大後盾，京港政府抱作一團，反對派要林鄭下台的訴求，北京能答應的機會就比之前更小。禮賓府打的，可能就是這個主意。



二十一日晚的元朗之亂，特區政府也借用作粉碎反對派的另一訴求。當晚一群身穿白衣的人手執武器，攻擊出席完港島區示威歸家的市民，行為無法無天。事發後幾天，警方已拘捕了十多名肇事者。這一場大鬧，不一定是政府及建制派有意挑起，但他們事前總會收到一點消息吧，管治班子不全力制止，或許也是有深層原因。



反對派其中一項重要訴求，是不再追究反修例運動中的犯罪者，因為他們只是表達政治訴求云云。但元朗之亂中打人的白衣幫，不也是表達政治訴求嗎？然則，他們犯的罪又追不追究呢？如果親建制的人犯法就要問罪，反對派犯法就可以開脫，一碗水不能端平，這又如何教人信服？



所以，經過七月二十一日一夜之後，反對派再難要求將所有暴徒免罪，這一項訴求應該會給特區政府挑倒了。但香港要付出的代價十分慘痛，特區政府整個戰略部署，成績下劣。