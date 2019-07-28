中美貿易談判即將展開，目前看來，兩國短期內難有突破，中美在關稅、華為等問題上爭議仍多。特朗普早前宣布競選連任，中西部農業州份可說是他的票倉，最新民調顯示，支持特朗普的農民比例急速上升，特氏自然期盼中方短期內購買大量美國農產品。



不過，要中國在短期內大量購買美國農產品，那麼美國除了在關稅上稍作讓步，對中國的高端科技如華為5G的封殺，又是否會釋出更多善意？看來未必，「中國威脅」始終係美國背後的一條刺。二○一○年中國GDP超越日本，成為世界第二大經濟體，到一八年更差不多是日本的三倍，是德國、法國、英國總和的一點五倍；近幾年，中國更成為世界第一貨物貿易大國。而更令老美耿耿於懷的，就是中國工業的崛起，成為世界工廠。



特朗普要令美國再次偉大，但他不會不知道，在近代史上，所有大國的崛起無不是隨着工業崛起，所有大國的衰落也無非是工業衰落。在中國，國防現代化和工業、農業、科學技術現代化，合稱「社會主義四個現代化」，根據美國國防情報局的報告指出，目前在部分領域中，中國已是世界第一。中國的先進軍備包括潛艇、水面作戰艦艇、導彈巡邏艦，還有採用地對空導彈、反艦彈道導彈的陸基武器系統。英國智庫亦有報告稱，中國軍事現代化的速度，遠超專家原先的預期。



特朗普一直希望於中美貿易談判騎住中國飛擒大咬，但這顯然是錯判形勢。不久前，美國一百名亞洲問題專家在美媒刊登一封致特朗普和國會的聯署信，認為美國敵視中國的行為導致中美關係「螺旋式下降」，並不符合美國的全球利益，遏制中國只會適得其反。老朽相信特朗普不會聽得入耳，事關德國經濟學家李斯特有個妙喻：當一個人攀上高峰以後，就會把他逐步攀高時所使用的梯子一腳踢開，免得別人跟着他上來。對中國，特朗普豈會吝嗇那一腳！