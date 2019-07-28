一批航空界從業員前日於機場一號客運大樓發起集會，搞事分子派傳單向遊客「警告」：不要相信香港警方和政府，更欺負長者、辱罵旅客，實在影衰香港。一名剛抵港拖篋的白髮老人，不齒他們的所作所為而出聲斥責，即被多名集會人士追逐辱罵，扯衣、逼埋牆角，令市民和旅客大感嘩然和荒謬。適逢筆者回港，更有數十名示威者稱要在機場貴賓室「接機」恫嚇。



集會人士向旅客的宣傳不盡不實，隻字不提暴徒挑釁警方、破壞香港法治和社會秩序，大聲高呼「香港警察知法犯法」等口號，高舉「香港危險」等標語，刻意針對和攻擊政府及警方。期間有抵港旅客被嚇到，直言「會誤以為香港很危險」。事實上，香港警隊訓練有素，極重視保安工作，才能讓香港機場成為世界最安全的機場之一。



然而，部分參加集會者為「航空界職員」，竟違反職業操守與搞事分子一起「倒香港米」，向國際社會散布「香港不安全」、「香港安全無保障」的資訊，損及旅遊業、航空業生意，航空業利益首當其衝。有訪港旅客直言，感覺香港已從「好客之都」淪為「動亂之都」，形象大打折扣。



集會發起人表示，是次集會並沒有任何組織或工會，只有一班發起人。然而，立法會議員譚文豪、林卓廷，「佔中」襲警分子曾健超、社民連梁國雄等紛紛到現場煽風點火。譚文豪更代空管人員讀出聲明，表示若政府不對訴求作建設性的回應，不排除行動升級，行動勢影響香港經濟。這暴露譚文豪等人騎劫集會，為謀黨派和個人政治私利，竟然拿機場聲譽和旅客安全作賭注，應受強烈譴責。



港人以擁有一個名牌機場為榮，香港國際機場已經連續多年贏得世界最佳機場的盛譽，機場集會損害機場形象，集會騎劫者和操控者應該向香港人交代和道歉。