香港正經歷一場大時代的衝擊，也可能是一場前所未見、未來或成常態的暴亂文化生成期，持續近兩個月的衝突與社區暴亂，香港大有被燒成焦島之勢，九七年回歸沒死、○三年沙士也幸存的香港，今天卻令人倍感絕望，難道香港之死，一九年會成真？



六月首場抗議拉開序幕至今，港人已在激烈政治爭拗、暴力社會衝突及罕見且令人震驚的兩極社會撕裂中苦熬近兩個月，但出路還是沒有，前景一片黑暗，不穩定的社會後遺症正隨着亂象深化一一浮現。



最受傷害的是人心，這裏既有以香港為家的港人缺乏人身及生活安全感，更缺乏對未來的信心，還有對香港未來的疑惑甚至絕望。也有海外人士及遊客對香港看法的逆轉，在他們眼裏，香港不再是最安全城市，也不再是好客之都，已有十多個國家及地區向其國民發出對香港的旅遊警示，包括與香港連場暴亂有千絲萬縷關係的美國，以及英國、澳洲、加拿大、愛爾蘭、俄羅斯，而香港的亞太近鄰如日本、南韓、新加坡更急急趨吉避凶，香港這個九反之地，已成了閒人勿近的火藥庫！



水深火熱中，發起抗爭行動的陣營卻還嫌不夠喉，日前機場的千人靜坐抗議，示威者陳示的抗議橫額、派發的單張，不乏呼籲遊客抵制香港、不要到香港旅遊的口號，他們的思維是遊客不來港，香港死城化，便是脅迫港府及中央的最有力武器。對於如此奇葩而低智的抗爭策略，實在無法理解。脅迫中央的效果，不用問便知是零！脅迫港府的效果，有，但這筆帳還沒算在政府身上，已先報應在香港社會上。



六月份訪港旅客量較前大跌兩至三成，社會衝突最激烈的七月份數據還沒埋單，但旅遊界頻頻叫救命，旅巴、導遊冇工開，零售飲食及消費數據劇烈收縮，已可看到多國發出旅遊警示的威力，香港旅遊業死了一半。消費業緊縮的下一波，便是上流供應產業減產，產業骨牌最終勢必倒向失業率，飯碗碎了，香港最終必然自作自受。



呼籲外國杯葛香港、抵制旅遊的廢青們實在無知，外國的旅遊警示只是寥寥幾字，但在香港卻可能是多個產業的崩塌、數以萬計民生的打擊。十六年前沙士襲港，香港亦曾由繁盛之都變成死城，當時的斑斑傷痕可以參照。○三年二月尾，沙士悄悄來襲，四月初香港及廣東省被世界衞生組織發出旅遊警告，期間，二百九十九條寶貴生命被奪，疫症對香港經濟的打擊超出想像，訪港旅客量大跌七成，失業率曾飆至百分之八點七，並高踞百分之六以上很長一段時間。痛苦的還有資產縮水，當時恒生指數跌至八千多點，而黃埔花園一個八百五十九呎的單位，現在要一千三百多萬元，當年只需一百八十萬元。



沙士一役香港能夠幸存，是因為港人同心抗疫，目標一致，內地又開放個人遊，激活香港。今天局勢卻大不同，外有各國旅警，內有代際、社群撕裂，日復日的示威、靜坐及衝突，政府、議會、商業及公共交通服務受阻，人心惶惶如末日，安全城市變暴亂之都，正是人禍比疫災可怕的證據，這一刻港人真要祈願天佑香港。