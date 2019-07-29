功夫茶：非法浮橋無王管　海事官僚懶懶閒

香港陷入無人駕駛狀態，特首以降全體高官龜縮神隱，令人不期然聯想到清朝兩廣總督葉名琛，面對外敵入侵居然大玩「不戰、不和、不守、不死、不降、不走」戰略，冇你咁好氣。上有好者，下必甚焉，做大嘅懶政怠政，做細嘅奮發有為，難免有「僭越」之嫌，好似海事處咁，你蛇我仲蛇，咁至襟撈㗎嘛。



本報最近接獲讀者報料，話喺屯門青山灣泳灘旁邊發現一條二十米浮橋，連接海中停泊嘅遊艇以及停靠岸邊嘅海鮮漁船，懷疑係作「流動海鮮市場」駁腳之用。記者實地視察，果然發現周不時有人利用浮橋運送物資。



喂，法例寫得一清二楚，任何人唔可以喺本港水域範圍內興建浮動構築物，否則海事處有權移走，依家大大個非法浮橋戙喺度，官老爺有法不依，執法不嚴，水洗都唔清。最離譜嘅係，處方差唔多半個月前已收到投訴，話就話展開調查並確認有違規情況，又話會按既定程序執法，點知講就兇狠，做就無能，期間有人繼續大模廝樣進行僭建工程，甚至「盡善盡美」加裝埋扶手，唔知嘅仲以為攞正牌。海事處屯門分處就喺三百米之遙，竟然由得人喺眼皮底下犯法，你話係咪荒天下之大謬？



先唔講非法工程分分鐘埋下安全隱患，一個唔好彩搞出人命，呢隻鑊冇人孭得起，家陣有人疑似霸佔官地當提款機，無本生利，海事官僚闊佬懶理，聽之任之，到底係官老爺身嬌肉貴，行多幾步都腳軟跪低，定係怕咗惡人唔敢執法，抑或有得分所以詐傻扮懵，只有佢哋自己知，總之話當中冇蠱惑咯喎，三歲細路都唔信。



話時話，海事處衙門細細，劣迹多多，臭史仲長過阿婆條紮腳布。淨係本報近一年多來連環踢爆該處縱容霸海牟利嘅醜聞，已經鑊鑊新鮮鑊鑊甘，既有船廠違規將船排分租圖利，亦有人大做代客維修、清潔小型船隻生意，每年講緊百幾萬甚至過千萬上落，明明記者放蛇要圖有圖要片有片，鐵證如山，偏偏處方輕描淡寫一句「查無實據」就當冇件事，連申訴專員都睇唔過眼出聲鬧爆。不過鬧爆又點吖，海事官僚笑罵由人，庸官照做，吹咩！



一葉落知天下秋。香港地禮崩樂壞，冇規冇矩，邊個夠大聲夠惡邊個話晒事，不法之徒霸天橋底霸官地霸官海，胃口愈大個膽愈粗荷包愈腫脹，講到尾都係為官避事惹的禍。



大家睇到喇，國家領導人狠批庸官廢官三大害——能力不足「不能為」、動力不足「不想為」、擔當不足「不敢為」，冇神經冇靈魂政府三瓣全中，合該提頭來見喇，下話！