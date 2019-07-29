產評：特朗普點名抨擊　港經濟兵凶勢危

在中美貿易談判本周恢復「面對面」會晤之際，美國總統特朗普再度重施故技，以極限施壓方式力圖爭取中方讓步，今次手法是要求世界貿易組織重新定義發展中國家或地區，矛頭當然直指中國，並點名提及港澳。這正正反映香港已成為籌碼之一，加上社會氣氛欠佳，經濟前景確實兵凶勢危！



特朗普已下令貿易代表調查自稱發展中國家或地區的世貿成員身份是否名副其實，若世貿九十日內沒有任何具體進展，美國就會採取反制措施，不再承認那些地方的發展中地位，包括中國、汶萊、香港、科威特、澳門、卡塔爾、新加坡、阿聯酋、墨西哥、南韓，以及土耳其。一旦地位有變，會大大影響補貼及電子商貿等待遇。



上述被點名國家及地區大部分與中國經濟唇齒相依，故形勢上依然是中美角力。再者，九十天時間剛好與英國首相約翰遜訂下的十月三十一日「脫歐」底線相差不遠，意味着大型經濟體有機會攬炒！這或許是特朗普相當願意看到的亂局，屆時大可坐享漁人之利。



就香港而言，本已是外向型經濟體，十分倚重國際形勢，如今若在世貿地位上有任何閃失，勢影響商家投資信心。政府官員已警告，第二季經濟增長恐遜預期，失業率亦有回升態勢。



截至今年六月，香港失業率連續十五個月處於2.8%，為九八年一月以來最低，明顯已屆「全民就業」水平。不過，失業率往往是最滯後的經濟數據，數值愈低，愈反映經濟擴張周期近尾聲。若翻查歷史，失業率跌至相對低位後回升，往往預示衰退不遠。例如九七年八月失業率跌見2.1%，然後於十月回升，經濟就在九八年首季負增長；○○年十二月失業率低見4.4%，翌年二月回升，之後第四季經濟「見紅」；○八年六月失業率跌至3.2%，於八月回升，經濟在第四季起飽受金融海嘯之苦。



當然，每次失業率回升不代表經濟必然有問題，但上述三次往績是失業率未回升之先，經濟增長已逐季下滑，恰巧地，目前已連續四季放緩，首季更降至0.6%，與過去三次十分類似。事實上，隨着貿戰持續，國際跨國巨企着手縮支，日本、意大利、德國、美國等地都有裁員萬人以上的消息，作為外向型經濟的香港怎能幸免？



由於特朗普距離明年爭取連任漸近，任何貿易協議要帶來經濟效果最少需時半年，故實須年底前有成果，箇中必然有擦槍走火的風險，香港更可能直接受累，不妨關注失業率走勢！