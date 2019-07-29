神州觀察：威脅加害舉報者　黑惡腐敗何猖狂

人民群眾是內地反腐敗鬥爭不可或缺的重要力量，為此當局更積極鼓勵民眾大膽舉報，承諾會保障他們的相關權益，惟不少人挺身舉報之後，卻遭遇各種變相或直接的打擊報復，甚至連身家性命也受到威脅，令人質疑當局的反腐誠意究竟有幾分，而黑惡腐敗分子的猖狂程度更叫人咋舌。



湖南張家界有村民舉報村幹部貪污腐敗，利用扶貧款幫親友建屋，及與刑滿釋放人員結拜兄弟，狼狽為奸，長期欺壓百姓等問題，卻遭對方威脅稱會在掃黑除惡行動之後弄死他們全家，結果嚇得一家人有家不敢回，被迫流落街頭，寄身橋洞，十分悽慘。走投無路之下，該村民近日又在網上實名發貼，跪求社會幫助，待事件鬧至滿城風雨，當地有關部門才表示介入調查。



擾攘一輪之後，當局總算有了調查結果，惟該結果卻讓各方眼鏡大跌，村民原先對村幹部的諸多腐敗弄權指控均被指「不屬實」，只有違規賑酒、藉女兒婚宴收受禮金被證實存在問題，至於問題有多大，仍有待官方認定。民眾對此只能一聲嘆息，事緣這樣的套路實在見得太多，當局明顯避重就輕，不願深究，所謂的審查多數又是走過場，打發群眾而已；群眾亦不宜情緒激動，否則隨時又會惹禍上身，自討苦吃。



遼寧省早前有個全國柔道冠軍實名舉報家鄉兩任村書記貪腐，被舉報者當時就揚言事件屬無中生有，根本不認帳，當地官方亦信誓旦旦表示會展開公平公正公開的調查，結果仍是「查無實據」，彼此堪稱配合默契。雖說舉報未能成功，但舉報人好歹也算是個名人，事後不致招來太大麻煩，而一個無權無勢無名望的普通村民也想學人家一身正氣，為反腐大業操心勞神，實在太傻太天真。



試想每次舉報貪腐若能順利達成，又叫那些腐敗分子往哪裏躲是好？這種事本來就是個矛盾存在，老百姓天生痛恨腐敗，反起腐來自是熱情高漲，倒是那些受理舉報的官員幹部不但冷面以對，還想方設法阻止、破壞舉報，因為他們當中不少人自己就是腐敗分子，不玩些手段，豈非等於自絕於人民面前？像寧夏固原市某派出所所長日前遭揭發，竟將中央掃黑除惡督導組轉交的舉報線索洩露給被舉報人，並在派出所毆打舉報者及其家人，可謂「在情在理」。



針對舉報者的打擊報復多了，便會讓百姓心生恐懼，從而減少對反腐敗的熱情，而這亦是腐敗分子最期待的結果。想想連央視前名嘴也因舉報最高檢丟卷宗案被迫認錯，告別人的法官卻把自己告了進去，而湖南懷化那位正直的老師更被埋在操場下十六年，若是不怕死的，便繼續去舉報。