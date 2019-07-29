世界視線：塔利班勢力坐大　阿富汗和平渺茫

隨着美國政府跟阿富汗塔利班組織在卡塔爾首都多哈的談判接近尾聲，喀布爾政府的角色問題再次浮出水面。阿富汗總統艾哈邁德扎伊日前拋出橄欖枝，提議未來兩周內跟塔利班直接對話，並邀請對方在挪威首都奧斯陸會談，惟塔利班反應冷淡，重申不會承認喀布爾政府的對等地位，充其量只接受官員以個人身份出席。



按照美國規劃的阿富汗和平路線圖，跟塔利班達成撤軍共識後，下一步是商討如何重建阿富汗的政治制度及秩序，喀布爾政府的參與順理成章。更何況，阿富汗總統選舉將於今年年底舉行，艾哈邁德扎伊將競逐連任，對艾氏而言，展現「全民總統」的高度乃必要的政治姿態。行政首長阿卜杜拉此前曾稱只要塔利班願意回到談判桌，他們就可以參加總統選舉。艾氏的如意算盤顯然是透過把塔利班納入現有政治框架，從而約束塔利班不要恣意發動恐襲。



問題是喀布爾的政治計算根本騙不過塔利班，從他們的角度看，連喀布爾的「後台老闆」美國政府也要「紆尊降貴」跟他們平起平坐談判，對於作為山姆大叔「傀儡」的艾哈邁德扎伊，自然更不用假以詞色。有趣的是，塔利班跟特朗普其實頗有幾分相似之處，特氏致力爭取最保守選民的支持，塔利班則靠煽動愛國反美情緒「食胡」，兩者的結果都是愈發劍走偏鋒。如今塔利班對艾氏輕藐視之，卻始終不見華府為後者出頭，這本身已是該組織的一大「勝利」。



當然，政治始終是實力的比併。近年塔利班在阿富汗的勢力持續坐大，跟喀布爾政府形成此長彼消之勢。本月初，美軍一名特種部隊士兵被槍殺，據報道乃政府軍被塔利班收買，向組織交上「投名狀」的結果。不管怎麼說，阿富汗戰爭已成為美國財政及軍隊的無底洞，這正是華府對塔利班「低聲下氣」的終極原因。



當年蘇聯撤出阿富汗形成權力真空，導致各地軍閥割據，塔利班正是在這種背景下乘時崛起。美國對阿富汗「始亂終棄」，歷史一旦重演，受害的還是廣大阿富汗百姓。