正論：癱瘓港島爆激戰　放任自流引火燒

古人說，「一兔走，百人追之；積兔於市，過而不顧。非不欲兔，分定不可爭也。」意思是當一隻兔子在野地奔跑，後面會有數以百計的人拚命追捕，但市集上也有成群兔子，人們卻不追不顧，這並非市集上的人不想要兔子，而是法律明確說明市集上的兔子已有所屬。這就是社會需要法律來規範的道理，一旦法治崩潰，天下大亂。



很明顯，現在的香港三權淪陷，法治崩潰，人們視法治如無物，邪惡勢力氣燄囂張。繼日前「光復元朗」遭警方發出反對通知書，反對派不理不顧照樣遊行終演變成激烈警民衝突後，昨日的遊行示威也是一樣，警方只批准遮打花園集會，但反對派置若罔聞，兵分多路從中環遊行至金鐘、灣仔、銅鑼灣以至西環，佔領主要幹道並拆毀鐵欄堵路，癱瘓整個港島交通，將遊客區變成戰場，繼而向中聯辦進逼。



反對派打的如意算盤十分簡單，就是藉癱瘓交通，作為脅迫港府的政治籌碼，同時肆意挑戰一國底線，為奪權上演最後的瘋狂。昨日傍晚西環爆發激戰，示威者甚至縱火企圖一鑊熟，堪稱無法無天。



《公安條例》規定，但凡三十人以上的遊行及五十人以上的集會，必須向警方申請不反對通知書。如警務處處長合理地認為有關活動違反國家安全或公共安全、公共秩序或保護他人的權利和自由，有權不批准；若有人未經批准集結，警方有權使用合理武力阻止舉行、停止或解散未經批准的集結。由此可見，連續兩日的示威遊行已經違法，甚至已到了危害國家安全的地步，警方武力清場並作出拘捕絕對是應有之義。



無奈的是，即使警方出師有名，但港府軟弱無力，政務司司長張建宗日前甚至代警方向市民致歉，顯得方寸大亂；而警方礙於輿論壓力，綁手綁腳，亦同自廢武功無異。最不堪的是政府和建制內部離心離德，投降派、無間道逐一現形，加上司法黑白顛倒，執法有罪、犯法有獎，俱令反對派「如虎添翼」。近日政府內部出現倒戈潮，由政務官到紀律部隊都有人上載委任證到網上公開反政府，所謂堡壘最容易從內部攻破，這樣發展下去，港府土崩瓦解，兩制分崩離析，整個香港落入反對派手中，殆無疑問矣！



香港已到了最危險的時候，這一切皆因港府有法不依，姑息養奸，一味和稀泥，任由反對派妖言惑眾，為所欲為。結果示威者個個被洗腦，而且自恃法不責眾，蒙面無人認出，加倍肆無忌憚，「破窗效應」之下驅使更多人惡向膽邊生。好好的香港變成另一個敍利亞，香港正衝向萬劫不復的深淵，港府引火自焚固然是罪魁禍首，但中央錯判形勢，隔岸觀火，難道沒有責任？



應斷不斷，必受其亂。星星之火必須消滅於萌芽狀態，香港沉淪到今日的境地，正是各方面放任自流的惡果。國務院今日將就本港局勢舉行記者會，中央能否力挽狂瀾於既倒，香港能否重出生天，只能拭目以待！