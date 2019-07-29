香港的戰爭開始了。



即使沒有飛機大炮，卻到處有示威暴亂，萬人響應，衝擊法治法制，擾亂社會秩序。這是沒有飛機大炮的戰爭，卻同樣是要求推翻政權，此所以公然提出革命，把外國的國旗舉起作亂，攻擊代表政權的政府機關和警隊，甚至破壞機場與鐵路的運作。這是起義的前夕，加上外國勢力的介入，戰爭正在開展。



令人驚愕的是，戰爭應該是雙方的攻防戰，但香港現時的情況，卻是示威暴亂者在肆意攻擊，政府與警察不住地退卻，只作消極的防守，甚至連防守也怕被攻擊者批評指控，綁手綁腳，似乎是等待被攻擊者宰割。戰爭變成一面倒的攻擊，也似乎政府在等待甚麼時候全面投降。



作為特首的林鄭月娥，相類於政府的三軍主帥，可是在暴亂出現之後卻似乎是被嚇破了膽，神隱了，情況雖沒有如日本福島核意外時，時任日本首相、民主黨的菅直人在大災難面前嚇倒了，不知所措，但林鄭驚惶和逃避，或許還加上痛哭和失眠，拿不出勇氣與決心來處理危機。



三軍失帥，結果是政務司司長張建宗出來，卻是典型的和稀泥，實質是投降派，不懂、不願也不敢辦事，連警務處長也大有可能都屬投降派。三軍失帥，換上投降派或荒政。政府一方即使資源、人力、物力、財力優勝，但自我閹割不做事，甚且連陣營內的政府官員也約束不了，有法制紀律都不執行，只是讓前線的警務人員束手束腳地在街頭上受盡攻擊辱罵，無法發揮警隊應有保衞社會治安秩序的職責和權力。特區政府以林鄭為首的高官都龜縮於辦公室與家裏，對香港政治情況的急速惡化似乎沒有感覺，毫無作為。這是怎樣的政府呢？



相反，藉示威遊行演化出來的暴亂卻遍地開花，一方面不停地申請示威遊行以策動暴亂，另一方面用謊言與恐嚇來作政治動員，滲透和分裂社會以至政府。幾千人、幾萬人便可以在香港到處橫行霸道，要衝擊哪裏便衝擊哪裏，要阻礙交通鐵路便可以隨意行動，甚至衝擊機場，打擊香港社會形象，以至恐嚇空中領航不合作，意圖製造民航意外，殺人害命。部分媒體是一窩蜂地附和、吹捧和製造假新聞，煽動民眾；連部分學校和教師也一起支持中、小學生示威遊行。香港變成無法無天的革命起義地。



或許攻防兩方都是逼中央出手，以便在香港製造「六四」，徹底摧毀香港；也或許這樣做才是置之死地，但能否復生呢？



百年繁華，毀於一旦。林鄭月娥及大多數的香港人都會是歷史罪人！