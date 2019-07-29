香港反中亂港集團和外國勢力相勾結掀起的政治風波和暴亂，已經發展到「顏色革命」的第二階段，即香江府衙內部公開跳出來支持社會上的反政府力量，裏應外合。



連日來公務員中數以百計的行政主任、政務主任「聯署」，要求政府接受反對派的種種主張，否則特首就應下台。他們還向維持香港法治、政府管治、社會治安的警察「開火」，譴責警察對社會滋事搗亂分子和暴徒「處理手法不當」。他們在內部分裂政府，分裂公務員隊伍，挑起內鬥，癱瘓管治。國際上多個「顏色革命」成功案例顯示，事情到了這一步，距全面動亂不遠矣，「改朝換代」不遠矣。還好，香港不是「國家」，是中華人民共和國的特別行政區，有中央駐軍，即使警察全面「反水」，「顏色革命」也不會成功。即使香江府衙、行政長官不按香港《基本法》的規定「請求」駐港部隊「平亂」，中央方面也可根據「反分裂國家法」採取行動。



這一切，是一切善良的人們都不願意見到的。只有反中亂港集團、外部勢力和居心叵測之人正在不擇手段的把香港往火坑裏推，往懸崖下踢！最可悲的是，一些天真善良的港人被其妖法邪說所迷惑，充當炮灰，為香港自掘墳墓而不知。



總結「六四」經驗，朝廷是絕不想在中國任何地方出動軍隊解決任何原因引起的動亂和暴亂的，只要警察和地方政府可以控制局面，就由其辦理，這也是他們治理一方的責任。除非地方警察和政府不作為，軟弱無能甚至出現「反水」，軍隊平亂就成為不得不爾的最後手段。看目前香港局勢，林鄭月娥繼續跪低投降，香港警察繼續「兩頭受氣」不作為，反對派更加猖狂無忌，暴力事件更是層出不窮，政府內部反政府力量上升，社會失控，無政府狀態呈現，軍隊平亂就會被迫而成。



現在火藥桶的爆炸、大局崩裂已在臨界點，卸除爆炸裝置的關鍵點在於朝廷和香江府衙立刻強硬起來，主動出擊，斬斷製造亂局的黑手及其喉舌，對暴徒要大張旗鼓，嚴正執法止亂，方能不必勞煩軍隊也。