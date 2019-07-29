人心敗壞，比甚麼都可怕。香港社會一向和平理性，開放包容，如今一切都變了，變得狂躁不安，變得無法無天。究其原因，就是因為世道人心變壞了。在反對派「違法達義」、「暴力解決問題」等謬論荼毒之下，部分年輕人固然愈來愈瘋狂，整個社會也愈來愈反智，黑白顛倒、是非不分，儼然成為當今寫照。



反對派口口聲聲追求民主和自由，其實是將自己的民主和自由凌駕於所有人之上，只許他們妖言惑眾，不許別人發表意見，只許他們橫行霸道，不許別人討回公道。網上流傳一條短片，只見十幾位年輕人在機場圍堵一位拖着行李的老人家，兇神惡煞，粗言穢語，好像野獸要吃人似的，令人不寒而慄。難道這就是一向和平理性的香港？難道這就是所謂的民主自由？



歪理當真理，人鬼兩不分，香港愈來愈陌生，愈來愈不可理喻。「航空業界」人士圍堵機場也就罷了（當中許多人根本不是業界人士），連公立醫院也出現辱罵警察並阻止警方查案，簡直匪夷所思。不是說醫者父母心嗎？這班醫護人員的職業道德都到哪裏去了？



元朗發生黑白流血衝突後，絕大部分輿論強烈譴責白衣人施襲，連政務司司長張建宗也自稱「代表」警隊致歉。誠然，任何暴力行為都不允許，以暴易暴也不可取，但問題是，到底是誰挑起連場衝突？到底是誰將香港推向暴力深淵？警員被人咬斷手指是怎麼一回事？示威者圍毆路過中環的客貨車司機又是怎麼一回事？還有，打砸立法會、圍堵中聯辦並塗污國徽等等等等，這些帳到底該怎麼算？



一個正常的社會不可能如此瘋狂。春秋時代孔子慨嘆世風日下，禮崩樂壞，見到魯國季氏「八佾舞於庭」，怒斥「是可忍孰不可忍」。實際上，如果孔子活在這個年代，看到種種奇形怪狀，大概只能再嘆一句：「吾道窮矣。」