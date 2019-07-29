這是一場革命！望着螢光幕上全副裝備的黑衫軍，不斷衝啊！衝啊！衝！迎着催淚彈及橡膠子彈都照衝，更加確認這是一場革命，不但想打倒特區政府、搶奪管治權，而且是推翻現存制度及意識形態的一場暴力革命。五年前佔領行動示威者尚以「公民抗命」來遮掩，今時今日大家聽不到這四個字了，取而代之是人群高喊的「時代革命」。



不足兩個月，由反修訂《逃犯條例》到現在遍地開花，處處「光復」，所謂的群眾運動，演變成集體造反。從黃衞兵「進化」成黑衫軍，對警權的侮辱，對法治的踐踏，上升到前所未有的地步。面對四面八方的譴責，沒有收斂，而且變本加厲，挑戰政府甚至中央的底線。以往的暴力示威都有事先獲批的遊行來包裝號召，聚集大量跟風的市民來向政府施壓，令政府「跪低」。眼看只差一步便得手，圖窮匕現，肆無忌憚，剛過去的星期六，元朗示威未獲得批准，索性不理警方反對，在網絡帶動一場大型非法集會，然後再一次釀成暴力衝突。警民萬人衝突，元朗市中心六大戰場催淚煙四起，甚至殺入西鐵站，血濺大堂。



反對派意猶未盡，破壞一輛泊在元朗站天橋底的黑色私家車，聲稱發現車內有藤條、軍帽、武士刀、木棍等物品，更穿鑿附會，把中方機構職員也扯上關係，看來已經鎖定打輿論戰的下一個目標。



反對派的戰場無限延伸，肉眼看到的上街示威不是最恐怖，看不見的敵人更難防範，體制內「靜默的革命」正在醞釀。網上不斷湧現疑似政府公務員上載遮蓋名字的職員證，聲稱支持示威者，與政府割席。本報「正論」很早已經警告不少示威者同路人在政府機構潛伏，很多應該是一四年傘運的年輕人、學生等，他們等這一天等了差不多五年，裏應外合，提供情報。林鄭政府如夢初醒，為時已晚。城堡是先從內部攻破，又一個例證。