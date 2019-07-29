自六月九日迄今一個多月來，天天都是腥風血雨，警察成為整個特區政府的「重中之重」；與其說警隊是「磨心」，毋寧說是整個政府的「權力中心」。特首及三司十三局等主要官員幾乎全部不見人面，暴露於香港及國際媒體面前的，都是警察的「動靜」，而不是高官的行止。「動」的時候是防暴隊開槍（催淚彈、布袋彈、橡膠子彈）、速龍小隊的殺紅了眼；「靜」的時候是警隊高層開記招，為被質疑濫權及向無辜市民施暴解畫。香港由國際金融中心下落到成為國際「箭靶」中心，負面形象聞名遐邇。



政務司司長張建宗代表政府為「警方處理手法與市民期望有落差」而道歉，一句語焉不詳的政治公關套語，惹火了正在「拚命」的警察，遭警察員佐級協會狂轟後，忙不迭公開高調「高度讚揚警隊盡忠職守」。形勢比人強，今夕何夕，特區政府撐警是「應有之義」，批評警方就是「打擊士氣」！



在一個文明的社會，警察維持社會秩序，它的權力性質與對外保障安全的軍隊同樣是消極的，即是行動只應是事後補救而非事先壓制。正如軍隊不能把所有外國當作潛在的敵國，而警察也不能把所有人民當作潛在的罪犯來處置。縱因必要而從事防範，亦應不致構成一種對人民的侵擾，至低限度不能損及人民的基本權利。警權是公權力的一種，它必須依法行使，而且要有不可逾越的界線。然而，警務處長連續兩次發出反對及禁止集會遊行通知，公然違反《基本法》及國際政治權利公約，今天的香港，已淪為警權無限大的「警管特區」，還需要甚麼界線？如果香港是一個國家，現在就是徹頭徹尾的「警察國家」（police state）！



這不是警隊搞政變，要奪權，也不是因為持續不斷的反政府示威，已嚴重破壞社會秩序，造成人民傷亡，而是以林鄭月娥為首的特區政府沒有正面回應市民的訴求，令港人反政府示威愈演愈烈，只能依賴警隊武力鎮壓。行政長官林鄭月娥已無法解決當前的困局，應向北京主子表示悔禍而立即下台，而不是繼續龜縮，臨難苟免，令香港可能由「警管」而「軍管」，「一國兩制、港人治港」正式宣布死亡，香港人或乘桴浮於海，或各自逃命……林鄭一手埋葬香港，必然留下千古罵名，這是歷史的鐵律，但是香港人何辜，要受到這樣的懲罰！



六月下旬林鄭在禮賓府閉門會客時說：「好多人以為我死了，但我不會死得去。」林鄭這句話是向要求她下台的香港人說的：「你哋想我辭職冇咁易，有阿爺照住，我仲未死得！」此時此刻的香港人相信會說：「你仲未死得，香港一定死得！」