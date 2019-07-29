治亂世、用重典。香港這個多月來被連場暴力示威搞到黑白顛倒、雞犬不寧，林鄭政府無所作為，只知討好反對派說一些親痛仇快的話，根本無助解決亂局。其實所有惡勢力必須消滅於萌芽狀態，但弱智政府一味和稀泥、姑息養奸，殊不知反對派意在奪權，你愈拖，他愈鬧，終至一發不可收拾。



猶幸當局總算清醒起來，光復元朗果斷清場，警方拘捕多名滋事暴徒，昨日再帶走發起遊行的鍾健平並拘捕，而此前亦開始拘捕在網上將警員起底的「鍵盤恐怖分子」。的而且確，搞事暴徒都是欺善怕惡之輩，只會得寸進尺，惟有真正硬起來，讓他們知道違法必究，不會沒有後果，社會才有望回復平靜。



然而，打蛇打七寸，擒賊先擒王。那些滋事分子充其量是蝦兵蟹將，只是被反對派利用走上前台的爛頭蟀，他們固然要嚴懲，但一干反對派政客及總指揮黎智英等人更須嚴正調查。君不見，每一次暴力衝擊，反對派政客都現身其中，隨便一數已有楊岳橋、譚文豪、黃之鋒、區諾軒、尹兆堅、鄺俊宇、林卓廷、胡志偉、朱凱廸、毛孟靜等等，只有少沒有多，他們跟黑衣人到底是甚麼關係，是否調停為名教唆為實，刻意阻撓警方執法，必須一一查清楚。



至於黎智英更不用多說，眾所周知他是反對派的金主，早前又跑去美國謁見白宮洋主子匯報反修例情況，更要求美國制裁中美官員，明目張膽引洋人入關。日前的光復元朗又見他和李永達、何俊仁等人在元朗出現，加上之前多次遊行都見他領頭，說他無份指揮策劃，三歲小孩也不信。更何況，黎智英恐嚇東方報業記者案證據確鑿，律政司繼續包庇不起訴，恐怕到最後必然引火自焚。



不管怎麼說，香港已不能亂下去，再亂下去百年基業勢必一鋪清袋。惟有徹底剷除反中亂港勢力，將洋奴漢奸一網打盡，香港才能重出生天。