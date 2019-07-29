北韓《勞動新聞》罕有地評論香港事務，批評西方勢力借反對修訂《逃犯條例》煽動民變，平壤將堅決支持中國政府在港採取的方針、政策。



一葉落而知天下秋，小新聞可以反映出大道理。北韓當前的處境可能比香港更艱難，他們在倥傯之際仍不忘關心香港，可見中朝關係非同尋常，怪不得說兩國好得像一家人般。如非得到中方默許，平壤斷不會在香港事務上置喙，看來北京已經將問題提升到國際層面，正在拉幫結派，決意跟西方勢力大幹一場。



早前坊間不少評論預言，在今年十月一日中共建國七十周年之前，北京為保顏面，一定會設法平息香港民怨，平息方法就是讓特區管治班子大幅度換人。但看過北韓《勞動新聞》的評論後，我覺得中央會讓步的機會比之前更小了。



中國的盟友開腔批評外國勢力亂港，可見北京已經正式接手掌控了平亂工作，這已不再是特區管治班子之事。以往處理不力，還可以推說是特首林鄭月娥的團隊無能，如今若擺不平香港之事，就是北京的責任，此一時也，彼一時也，形勢已大為不同。



因為反對修訂《逃犯條例》，示威者提出了「五大訴求」，要是一切由特區政府說了算，一旦被逼得緊了，他們還可以答應其中的大部分條件，畢竟丟臉的只是林鄭月娥團隊。如今看來不行了，北京接手處理，要顧及的便是整個國家的體面，總不能在小老弟北韓面前失了威風，在十月一日之前乖乖向外國勢力投降吧。



按照目前新形勢觀之，「五大訴求」中央大部分都不會應允，充其量也是答應成立獨立調查委員會，甚至連這一步也不會讓，反對派要鬧，就由得你鬧，鬧得累了，自然會收手。即使不收手，逐步將香港經濟弄差，北京也不會讓步，因為修例之爭跟中美貿易戰一樣，已提升到國家原則問題，而國體是不容有失的。