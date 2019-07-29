香港的氣數是否已盡？看官，任是「啼花戲蝶千門側，碧樹銀台萬種色」的繁華鬧市，也經不起日日有示威、區區有遊行、處處有衝突的警民大戰吧？香港已成為揚名世界的「暴亂之城」，不是嗎？示威群眾叫囂破壞及塗污警車，搞到車上警察受到生命威脅，厲害吧？日前的元朗之戰更見證示威者的膽正命平！



「光復元朗」非法遊行演變成大規模警民衝突，白晝進擊大馬路，黑夜殺入元朗站，市中心六大戰場催淚煙四起，海綿彈及橡膠子彈橫飛，手持木盾、鐵枝、木棍的示威者，不斷衝擊警方防線及投擲磚頭雜物，警方則施放催淚彈及橡膠子彈還擊，整個元朗市中心烽煙四起，一片混亂！及至晚上九時多，雙方爆發第二輪激戰，由街頭殺入西鐵元朗站，警方出動胡椒水及噴霧，示威者則用滅火筒及滅火喉還擊，戰情之猛烈，可謂怵目驚心！



這場大規模的警民衝突，據悉有二十多人受傷，兩人嚴重，實際情況仍有待跟進。經此一役，不但元朗成為鬼城，香港亦成為「危險之都」，旅遊業不振，百業重創，經濟下滑已經無可避免，要言之，香港唔死都一身潺！



有市民在當日下午接近三時，見到反中亂港永遠站在最前線的漢奸黎，夥同多名民主黨人士包括單仲偕、何俊仁、李永達、林卓廷，話入元朗「食糖水」，約四時左右就鬆人，而喺佢哋離開冇耐，示威者便開始行動，倏忽大戰展開，時間之巧合，認真天衣無縫！每次見到漢奸黎個影，都知道冇乜好嘢會出現！元朗的非法遊行，老朽在螢幕上就赫然見到有人揮舞至少兩面美國旗！阿哥，「光復元朗」竟是「為美國而戰」？



漢奸黎不久前飛去美國見華府高官唱衰中港，中央雖然點名批評，可是毒瘤不除，佢一個噴嚏，病毒還是四周圍飛！香港已經去到「末路驚風雨」的地步，中央再姑息養奸，香港只有漫漫長夜而永不會見到黎明！