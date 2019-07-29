上周六在縱暴派和「港獨」分子煽動下，大批全副武裝的暴徒，無視警方反對在元朗示威遊行，兵分多路在元朗多處鬧事，居民心驚膽戰，商家拉閘關舖，馬路變「戰場」，區內被蹂躪得滿目瘡痍。



暴徒圍困警車打爛車窗，包圍元朗警署，衝擊警方防線，聚集圍村企圖闖入。網上和電視鏡頭所見，暴徒裝備和部署皆有升級，身穿戰術背心等軍事化裝備，在大廈天台放哨，當暴徒衝擊防線時以擴音器稱「行動很和平」擾亂警方，分工明確。暴徒與警方展開「巷戰」，用鐵枝、磚頭、鋼珠，或自備煙霧彈、漆彈向警員施襲，表明暴徒武裝程度進一步升級。



警方為免火上添油，否決了「光復元朗」的遊行申請，所以此次根本不是遊行，而是非法集結，參與者復仇者上身，包圍村落，延續了近月的暴力遊行，而幕後藏鏡者亦紛紛現形。



壹傳媒老闆黎智英，以及李永達、何俊仁、尹兆堅、黃之鋒、陳浩天等現身元朗，亂港頭目雖看似不直接參與衝擊，卻被市民質疑在現場是做幕後軍師，為暴力衝擊助力。



現場外國人身影幢幢，他們沒有在前線衝擊，而是隱身在天橋、草叢等地方，疑似充當聯絡人及指揮官，更放出無人機，從高空拍攝以監察警員調動，為外部勢力插手香港事務寫下最佳的註腳。



亂港分子和幕後黑手洶湧而出，殺氣騰騰，氣燄囂張，而警方一如既往保持克制。暴徒雖然猖狂，有恃無恐，但反中亂港核心分子只是幾千或數百人，基本實力原形畢露，相信特區政府及警方足以應對。



法治是香港長期穩定的基石，香港暴力循環是當前面臨的最大危機。元朗暴亂再次驚醒港人，香港再也經不起折騰了，守法及主張和平的香港市民，必定要旗幟鮮明地反暴力、守香港，同心合力恢復香港的秩序與安寧。