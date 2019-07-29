台海局勢持續緊張之際，兩岸似乎展開軍備競賽，台灣最近從美國購買新武器，包括美製最先進坦克，以及F16V戰機。大陸則發表《新時代的中國國防》白皮書，公布首次將15式坦克、052D導彈驅逐艦、殲20隱形戰鬥機、東風26中遠程彈道導彈列入，分別代表解放軍陸、海、空，以及火箭軍的主戰裝備，針對美、台意味濃烈。



美國國務院早前宣布核准兩項對台軍售，總價值超過二十二億美元，包括一百零八輛M1A2阿布拉姆斯主戰坦克，以及二百五十枚刺針防空導彈，並已知會國會。這是美國總統特朗普上任以來第四次對台軍售，也是規模最大的一次，而有美國議員透露，另外六十餘架F16V戰機對台軍售很快也將獲得批准。



M1A2阿布拉姆斯主戰坦克自重八十噸，主要用於開闊平坦戰場，雖然全球先進，卻未必適用於台灣地形，台軍未來主要用於反登陸。而F16V戰機，實際上是F16A升級版，但相較於解放軍殲10或殲11戰機，或略為先進，台軍裝備後，或可一定程度削弱大陸在台海的制空優勢。



有意思的是，台軍裝備最強坦克，大陸國防白皮書亦公布裝備15式坦克為主戰裝備，該款坦克自重只有三十三噸，雖屬於輕型坦克，但它的先進之處在於具有先敵發現、先敵開火的能力，且在複雜環境和路況條件下仍然有超高的機動性，適用於全球快速部署，當然更適用於對台垂直登陸作戰。



大陸空軍日前亦發布一張最新編號的殲20隱形戰機照片，顯示殲20已裝備作戰部隊。軍媒更透露，首批殲20是列裝在東部戰區空軍「王海大隊」，至明年解放軍或擁有六十架殲20，而六十架解放軍隱形戰機對陣台軍六十架F16V，誰佔優勢，不言自明。至於具有區域防空能力的052D導彈驅逐艦，以及被稱為關島殺手的東風26，則主要用於阻斷美軍馳援台灣。



值得關注的是，台灣海峽局勢日趨緊張之際，俄羅斯突然提前幾個月向北京交付第二批S400防空導彈系統。S400一旦完全部署，大陸將在台海局勢上有更大的主導權，解放軍將能徹底封鎖台灣海峽。有美國軍事傳媒認為，有了S400，台灣的預警機不敢輕易升空，令台軍戰機在台海空戰中難佔上風，而且S400還可以阻止敵方運輸機或其他航空器在射程內飛行，等於解放軍不必出動戰機，就可封鎖台海空域。



兩岸針鋒相對互晒軍備，令台海局勢充滿火藥味。只不過，台灣購買的美國武器像是交保護費，解放軍卻更像為武統台灣做準備。



事實上，解放軍近期在台海已頻有動作，先是在馬祖對開海面浮起核潛艇，近期又將在福建東山島舉行大型軍演，而日前美軍導彈巡洋艦安堤坦號通過台海時，解放軍亦出動十多架次戰機以及無人機，配合多艘軍艦全程海空監視，更攔截美軍直升機，期間日本自衞隊及台軍艦機也一度加入對峙。顯然，台海緊張氣氛大有劍拔弩張之勢，隨時都有可能擦槍走火。