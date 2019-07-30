功夫茶：仇恨上腦泯人性　誤人子弟枉為師

魯迅一百年前大聲疾呼「救救孩子」，斷估佢老人家發夢都估唔到，百年後嘅香港要救嘅唔係孩子而係教師，佢哋散播仇恨思想，生命影響生命，年輕人變得愈嚟愈暴戾、愈嚟愈激進，呢類「人之患」一日唔清除，香港一日唔會有運行。



有學校助理校長日前喺社交平台發表辱警言論，聲稱要「祝福」所有暴力「黑警」嘅仔女「過唔到七歲」，「如果七歲或以上，二十歲前會死於非命」，涼薄狠毒實非筆墨所能形容。



學B哥哥話齋，依家唔係同你講政治，淨係同你講正義。警方處理示威嘅手法好，撐唔撐《逃犯條例》修訂都好，意見大可自由，之但係一人做事一人當，「禍及妻孥」就肯定超越人類道德嘅底線。古人曰︰親其師，信其道。學生喺呢挺「老師」耳濡目染下，「恭喜」官員家人輕生，何足為奇。



一個巴掌拍不響，今時今日香港教育界鄉愿當道，冇人敢冒政治不正確嘅大不韙，結果往往和稀泥息事寧人。好似今次涉事學校咁，話就話「予以譴責」、「嚴肅跟進」，但點樣處置相關老師語焉不詳；又好似之前將Fb頭像改為「黑警死全家」嗰位通識科老師，即使全城鬧爆，校方亦係鬧兩句算數，結果該老師淨係辭去教評會等公職敷衍公眾，繼續誤人子弟，問你點頂。



睇到呢度大家可能會問，面對教育界大是大非問題，教協去咗邊？唔講猶自可，講起把幾火，佢哋平時連學校搞內地交流團都第一時間撲出嚟炮轟「洗腦」，家陣有教師直接向學生貫輸暴力思想，班友居然小罵大幫忙。根據佢哋嘅邏輯，「黑警死全家」冇錯係「引起爭議」，但建制派人士「向前線教師施壓」、「踐踏教育專業」先至係十惡不赦；邊個再咁多嗲追究落去，就更加係赤裸裸嘅「政治迫害」。



有人話香港地醫生「專業霸權」嚴重，其實比起呢啲所謂專業團體把持下嘅教育界，只係蚊髀同牛髀。大家有眼見，由「戴妖」嘅「違法達義」論，到佔中期間嘅「粗口教師」，再到依家針對警察家屬嘅種種惡毒言論，唔單止冇被掃地出門，更被塑造成「進步」、「敢言」嘅「英雄」，頭頂大大個光環照住。看官們且聽上述通識科教師辭去公職嘅聲明，佢強調咁做係「為免公眾質疑」、「個人言行同所屬組織完全無關」，何其「顧全大局」！功夫茶敢喺度寫包單，今次教師冷血言論唔係第一次，亦唔會係最後一次。



北大人告誡暴力示威亂港，全香港都要埋單。查實師道墮落，政治入侵校園，大家一直唔出聲制止，社會一早已經承受緊共業！