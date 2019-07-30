神州觀察：祁連山下貪官多　跳入黃河亦不冤

「跳進黃河也洗不清」是一句家喻戶曉、人盡皆知的俗語，但在祁連山下的甘肅蘭州城，官員跳黃河竟成時尚，當地官場近期地震，大批官員被查落台，其中多名高官就直接跳入黃河自殺，逃避審查。



甘肅曾是內地官場腐敗重災區之一，自原省委書記王三運前年被查落台後，曾任蘭州市委書記的甘肅前副省長虞海燕、前蘭州市長欒克軍等多名高官相繼被查，其中有幾名官員被紀委約談後，先後墮入黃河身亡，包括蘭州市國土資源局副局長張紀勛、蘭州市常務副市長俞敬東等；而甘肅省發改委原主任周強跳河後，至今生死不明。



世人形容「跳黃河」，常用於在遇到誤解時的辯解，或比喻某人與某事很難擺脫關係，避免不了嫌疑。上述跳河官員顯然不是誤解，而是確與腐敗有關。據內媒披露，位於蘭州市城關區黃河北岸的港聯購物中心，曾作為蘭州市的重要商業項目，但耗資約七億元的項目建成後，被中央認定為典型的政府知法犯法的違法案件，存在重大安全隱患。甘肅省委、省政府今年二月為此進行追責，前述三名官員陸續非正常死亡。



事實上，甘肅官場目前仍在持續震盪。十八大以來至今年上半年，甘肅共查處七十五名廳級官員、八百九十六名縣處級官員，而最新落台官員是蘭州市委原常委、市委秘書長、蘭州高新區黨工委書記張國一。



未來還會有多少官員跳黃河，不得而知，但內地官員自殺依然成風，至今仍未有退潮迹象，不時都有官員自殺報道，包括廣東茂名市政協主席黃心強早前被發現在湛江市跳海溺亡、湖南省邵陽縣文明辦主任艾雲跳河自殺、國家開發銀行山東分行行長鍾小龍在北京家中割腕自殺、南京市政協前主席沈健服毒身亡。



雖然公僕自殺已成為官場常態，但各地官方多以當事人工作壓力大、抑鬱症困擾、長期患病等解釋交代原因，搪塞大眾，結果非但不能服眾，反而讓民眾產生更豐富的聯想，因為內地官員是權貴群體，享盡社會資源及高福利待遇，如何會鬱悶？而所有自殺官員中，也沒有一個有如中共所推崇的「任勞任怨」模範黨員幹部，因此基本上不存在因工作壓力而死。也正因如此，民間不僅沒有任何同情與理解，反而冷嘲熱諷。



事實上，腐敗問題即將敗露才是官員自殺的主要原因，他們預感一旦被調查，不僅可能身繫牢獄，而且家產抄沒，人財兩空。如果結束生命，使調查終止，還可以為家人保住貪墨之財，甚至為人頂罪，家人還能獲背後「保護傘」的照顧。所以，大多數官員，無論跳黃河還是跳江跳海，大部分情況都不會有「冤情」。