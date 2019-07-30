正論：黔驢政府炒冷飯　重推租置更添煩

政府無能，民怨沸騰。示威暴潮造成亂象叢生，高官方寸大亂，藥石亂投。有意見指房策失敗，年輕人憂慮將來要「瞓街」，為發洩怨氣湧上街。政府覓地建屋落後指標，急於紓解民怨，竟然打十多年前取消的租者置其屋計劃主意，考慮捲土重來。



回顧租置屋歷史，當年為配合董建華政府提出全港七成人自置居所的目標，房委會於九八年初推出租者置其屋計劃，讓公屋租戶以低廉價錢購買居住的單位，範圍包括近四十個於一九八二年至一九九四年間落成的公共屋邨，超過十八萬個出租公屋單位供住戶認購，售出約七成半，餘下約有四萬多個仍是公屋租戶。故此租置屋邨內的居民分有業主和房委會租戶，於屋邨管理及維修保養時有紛爭。本報五月初便有頭版報道，有租置屋邨公屋戶一個月四次爆糞渠，因主渠管屬法團管理，房署卸責，只更換受影響單位糞渠，治標不治本。



維修責任沒法解決，加上出售公屋等於減少可供出租單位的數目，形成輪候冊排隊時間更長，租置計劃推出八年便「壽終正寢」，埋下的管理炸彈至今未消除。近年雖然有團體要求恢復租置計劃，增加市民上車置業機會，惟運輸及房屋局局長陳帆去年十二月在立法會會議明確表示，混合業權產生管理問題，廿年來經驗教訓租置計劃不可取，故此政府不會重推。現在又改口風，放風試水溫，朝令夕改，自摑嘴巴，又一次出醜在市民面前。學者及議員亦批評政府落錯藥甚至是過期藥，未能對症下藥，根本無助解決當前問題。



香港的房屋問題嚴峻，是不爭的事實。詩聖杜甫賦詩曰「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山」，道盡讀書人不貪財帛，但求有瓦遮頭可以遮風避雨。本港樓價高企，衍生不少畸形現象，本來是天之驕子的大學生，有很多人深怕一生沒能力置業，未畢業便排隊輪候公屋；反對派被褫奪議員資格的游蕙禎，曾語出驚人地抱怨年輕人無地方幽會，雖則不雅粗俗，亦反映不少廿多歲同輩的心聲。近期示威潮這個年齡層正是主力，他們的怨氣或多或少來自對房策的不滿。



然而特區政府倒行逆施，豈止年輕人受苦，全民皆活在水深火熱之中，老無依、幼無養、病無醫、弱無助，他們的慘況，需要的支援，絕對不下於年輕人。政策既要一視同仁，亦要分緩急輕重。當局所謂重塑的置業階梯，不外乎綠置居、居屋等計劃，僧多粥少，杯水車薪，對解決整體房屋問題幫助有限。有消息指政府會同步積極研究租金管理等方法云云，租管「只聞樓梯響」多年，當中技術問題繁多，阻礙重重，估計現屆政府無心亦無力解決這問題。



置業不是必要，安居才是重點。本身已經住在公屋的人，正正是房策受惠人，再購買業權，根本是錦上添花，多此一舉。過時的政策，早應埋在地下，重新掘出土只會浪費時間精力，徒令社會更添塵埃。夕陽政府技窮無力回天，只能嘆句「黔驢終被猛虎噬」。